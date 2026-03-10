Oana Radu susține că o artistă i-a furat portofelul. Momentul a fost surprins de camerele de filmat

Situația ar fi avut loc chiar în cursul zilei, iar momentul în care portofelul a dispărut ar fi fost surprins de camerele de supraveghere instalate în spațiul respectiv.

Potrivit declarațiilor făcute de Oana Radu, tânăra cântăreață ar fi venit împreună cu ea la depozitul afacerii pe care o deține. Pentru artistă nu a fost nimic neobișnuit în acest lucru, mai ales că cele două fac parte din aceeași breaslă.

La scurt timp după plecarea acesteia, Oana Radu și-ar fi dat seama că portofelul ei lipsește. După ce a verificat imaginile de pe camerele de supraveghere, artista spune că a văzut momentul în care femeia ar fi luat portofelul.

„Am și eu un mesaj pentru domnișoara cântăreață care tocmai ce a plecat acum 30 de minute din sediul nostru. Vă rog mult să îmi înapoiați portofelul (…) A plecat cu portofelul meu, cred că s-a zăpăcit (…) Acum, când eu am sunat-o, a zis că are doar portofelul ei, doar că pe camerele noastre se vede clar că a luat și portofelul meu. Acum or fi la fel portofelele și nu și-o fi dat seama că-s la fel”, a spus Oana Radu, pe TikTok.

A sunat-o pentru a cere explicații

După ce a analizat imaginile, Oana Radu a decis să o contacteze pe colega ei de breaslă pentru a o întreba dacă portofelul se află la ea. Potrivit artistei, femeia ar fi negat acuzațiile.

Cu toate acestea, cântăreața spune că imaginile surprinse de camerele de supraveghere ar demonstra contrariul.

Deși nu a dezvăluit identitatea persoanei despre care spune că i-ar fi luat portofelul, Oana Radu a transmis un mesaj public, cerându-i să îl returneze. Artista a precizat că nu este vorba despre banii din interior, ci despre valoarea sentimentală a obiectului. Portofelul ar fi unul de brand, primit cadou de la partenerul ei, Șerban Balaban.

„Ce mă nedumerește este că spune că nu are niciun portofel, dar pe camere se vede clar cum ea a luat portofelul. Este un portofel de brand (…) Nu aveam decât 200 de lei în el și cardurile, dar îmi place foarte mult portofelul și mi-l doresc înapoi, dragă domnișoară. Nu o să pun aici videoclipurile, pentru că nu vreau să denigrez pe nimeni și în continuare cred că este o greșeală, așa că te rog mai uită-te în mașină sau pe undeva, poate îl găsești acolo”, a mai spus ea.

