Oana Roman a stârnit din nou reacții în mediul online, după ce a publicat un mesaj tranșant despre un subiect care, spune ea, a ajuns să o enerveze: modul în care unele mame vorbesc despre creșterea copiilor. Vedeta a criticat deschis ceea ce a numit „trenduri” în parenting și atitudinea celor care se plâng constant de cât de greu le este, deși au un singur copil.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de aproape 300.000 de persoane, Oana Roman nu se ferește să își spună punctul de vedere. De-a lungul timpului, a abordat numeroase teme legate de familie, relații sau viața de zi cu zi, iar de această dată a pus lupa pe comportamentul pe care îl observă tot mai des în rândul mamelor tinere.

„Nu mai pot cu mamele acestea care au un singur copil și care se vaită de dimineață până seara ani de zile la rând cât de greu e, că nu vrea să doarmă, că nu vrea să se trezească, că nu vrea să meargă la grădiniță, că vrea să meargă la grădiniță, că ce greu e în vacanță, ce complicat e să schimbe copilul. Sunt alte femei care au cinci, șase copii, au și job cu program de la 8.00 la 17.00 sau de la 9.00 la 17.00 și nu se mai plâng și au și multe alte lucruri de făcut. Voi aveți un copil, nu aveți job 24/24, nici măcar nu trebuie să mergeți la birou, dar va plângeți, frate, încontinuu cât de greu e, ce complicat e”, a transmis ea, într-o postare care a atras imediat zeci de comentarii.

Oana Roman le-a amintit urmăritoarelor sale că există femei care cresc doi, trei sau chiar cinci copii și care, cu toate responsabilitățile uriașe, nu își transformă maternitatea într-un șir continuu de plângeri publice. În opinia ei, rolul de părinte vine la pachet cu provocări, dar și cu multă bucurie, iar accentul ar trebui pus mai des pe partea frumoasă a experienței.

Oana Roman susține că nu s-a plâns niciodată că-i e greu să-și crească copilul

Vedeta a vorbit și despre propria experiență de mamă. A recunoscut că, în cazul ei, începutul a fost unul relativ ușor, deoarece fiica sa a fost un copil liniștit și ușor de crescut.

„Este adevărat că Isa a fost un copil ușor de crescut, relativ ușor de crescut. Dar nu a fost tot timpul simplu. Dacă e un singur lucru de care eu nu m-am plâns niciodată este că nu m-am plâns de copilul meu, chiar dacă uneori, poate, nu mi-a fost ușor”, a declarat Oana Roman.

Cu toate acestea, a subliniat că nici ea nu a fost ocolită de momentele dificile. Au existat perioade de oboseală, griji și provocări, însă consideră că acestea fac parte firesc din viața de părinte și nu ar trebui transformate într-o competiție a suferinței.

Mesajul său a împărțit internetul în două tabere: unele mame i-au dat dreptate și au apreciat sinceritatea, în timp ce altele au considerat că fiecare experiență este diferită și că dificultățile nu pot fi comparate.