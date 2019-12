De Livia Lixandru,

„Eu am iubit să fac televiziune, mi-aș dori să mă întorc în televiziune, la un moment dat. Îmi doresc să mă întorc cu un proiect, în televiziune. Nu știu sub ce formă.

Am mai spus acest lucru, dar cred că a trecut neobservat. Îmi doresc să merg într-o vacanță de o săptămână, undeva la plajă, la cald. Eu mergeam în Dubai în 2003, atunci când nimeni nu mergea. Eu am făcut lucrurile astea înaintea tuturor, îmi pare rău, dar așa este” a declarat Oana Roman, la Antena Stars, potrivit Spynews.

Zilele trecute, Oana Roman recunoștea pe site-urile de socializare că nu se mai înțelege cu soțul ei și că, de comun acord, au decis să se separe. După ce au fost lansate multe zvonuri, Oana a clarificat întreaga situație.

“Pasul ăsta nu l-am făcut de capul meu. Am explicat foarte clar despre ce e vorba. Eu sper ca de sărbători, având în vedere că avem un copil, el să fie prezent, întrucât așa este normal.

Om vedea ce ne rezervă viitorul. Repet și vreau ca lumea să înțeleagă foarte clar eu nu am vorbit despre divorț. Nici o secundă. Am spus foarte clar că este o separare și că nu știm ce ne rezervă viitorul. Toată lumea a zis că deja am divorțat, ceea ce este o aberație. Nu am divorțat, nu am depus încă divorțul, doar ne-am separat”, ne-a povestit Oana Roman, în exclusivitate, pentru Libertatea

