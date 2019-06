Vedeta a povestit pe contul de socializare că zborul i-a creat ceva probleme, turbulenţele fiind motivul pentru care a suferit un atac panică.

„A avut ceva turbuleţe. Am făcut eu aşa un mic atac de panică, dar am ajuns cu bine. Să înceapă vacanţa! Suntem la Cannes, fix în mijlocul oraşului, la 5 minute de Croazetă. Ne-am cazat la un hotel şi avem o suită cu balcon şi cu un dormitor mare, dar şi baie superbă. Am închiriat o maşină foarte frumoasă şi în prima zi de vacanţă ne ducem spre Nisa. Vom face nişte cumpărături şi va urma o întâlnire cu prietenele mele”, a povestit Oana Roman pe contul de socializare.

La scurt timp după ce au ajuns în vacanță, Oana și Marius s-au pozat romantic pe străzile din Cannes.

„Azi 5 ani de când ne-am cununat în față lui Dumnezeu! Te iubesc, și nu găsesc destule cuvinte să ți mulțumesc pentru că datorită ție trăiesc fericirea și împlinirea unei familii și a unei iubiri atât de frumoase! La mulți ani nouă!”, a scris Oana Roman, pe Instagram.

Citește și

Liviu Dragnea și-a depus ultima declarație de avere ca președinte al Camerei Deputaților, deși nu mai e în funcție de două săptămâni, după condamnare. Câți bani are în cont fostul președinte PSD



Citește mai multe despre Marius Elisei, Oana Roman și coasta de azur pe Libertatea.