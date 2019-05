„Este incalificabil ce se întâmplă în România după ce se stinge o persoană publică, iar ceea ce s-a întâmplat după ce a plecat Răzvan m-a şocat. Nu a fost prima oara când s-a făcut circ după moartea unei vedete pentru că aşa ne place nouă să scormonim, să comentăm, să nu lăsăm omul să se odihnească în pace.

La înmormântarea lui am vorbit doar puţin cu părinţii lui care par nişte oameni buni şi cerebrali. Mama lui mi-a mulţumit că am mers la cimitir, deşi nu avea de ce să o facă. M-am dus acolo pentru că aşa am simţit şi pentru că l-am apreciat enorm pe Răzvan. Părinţii lui suferă, dar o fac cu demnitate, iar eu cred că ar trebui să-i lăsăm să-şi plângă tragedia care s-a abătut asupra lor”, a spus Oana Roman, pentru wowbiz.ro.

Designerul Răzvan Ciobanu, care a pierit într-un groaznic accident rutier în a doua zi de Paști, a fost înmormântat în Cimitirul Progresul din Capitală.

