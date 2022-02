Invitată la podcastul „Fără filtre”, găzduit de Alina Ionescu, Oana Roman a vorbit despre filmarea cu feliile de pizza, în care fiica ei o contrazicea că a mâncat mai multe felii de pizza decât spusese ea. La momentul respectiv, fiica lui Petre Roman făcuse un Live pe una dintre rețelele de socializare, unde sle punea fanilor săi ce a mâncat în ziua respectivă.

„Astăzi dimineață am mâncat o banană, la prânz Isa a vrut pizza și eu mâncat doar o feliuță din ea, iar diseară mai mănânc…”, moment în care fiica sa a întrerupt-o și a zis: „Nu e adevărat! Ai mâncat trei!”. Oana Roman s-a întors atunci imediat către Isabela și i-a zis: „Nu e adevărat! Am mâncat una singură și încă o bucățică”.

Filmarea a devenit imediat virală pe Internet atunci, iar Oana Roman a explicat abia acum care a fost situația, de fapt. Vedeta susține că fiica ei, Isabela, în vârstă de aproape 8 ani, a vrut să se răzbune pe ea, pentru că nu i-ar fi dat voie să mănânce mai multe decât și-ar fi dorit ea.

„Ăla nu eu l-am pus pe Instagram. A fost un live, care a fost făcut cu un an jumătate înainte față de momentul în care a fost postat. Nimeni nu avea cum să înțeleagă, pentru că acel live a durat vreo oră și ceva, iar bucățica aia pe care acești oameni au scos-o, de fapt, era complet scoasă dintr-un context. Ideea era așa: dacă te-ai fi uitat la toată filmarea, ai fi înțeles că Izabela era atât de supărată că eu nu am lăsat-o să mănânce mai mult încât a vrut să se răzbune pe mine. A spus lucrul acela din răzbunare, nu pentru că lucrul acela era adevărat. Copiii așa fac. Dacă te uitai la toată filmarea respectivă, așa ai fi înțeles. (…) Copilul a avut o frustrare și a zis «Lasă că îți arăt eu!». I-am spus «Mă, mami, știi că ai exagerat», iar ea răspuns «Da. Și?». (…) Uneori intră peste mine în story-uri, comentează, mă contrazice. I-am explicat: «Mami, e foarte urât să contrazici o persoană în public, chiar dacă ai dreptate. Nu este OK să faci chestia asta!». Încet, încet a început să învețe să se abțină, să se controleze în anumite comentarii pe care le face”, a declarat Oana Roman în cadrul podcastului.

Fiica lui Petre Roman a povestit că i-a spus fetiței sale, Isabela, că nu este în regulă să contrazică un om în public. Fiica vedetei nu și-a dat seama la momentul respectiv de greșeala pe care a făcut-o. Oana Roman a mărturisit că micuța a învățat acum să se mai controleze în anumite comentarii pe care le face.

