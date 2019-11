De Andreea Romaniuc Archip,

Ideea acestui proiect a pornit de la faptul că multă lume era interesată de ținutele etalate de fiica lui Petre Roman. “În ultima vreme foarte multă lume se inspiră din rochiile mele, din ținutele mele. Am slăbit și încep să promovez un alt tip de haine și foarte multă lume mă întreabă: “De unde este rochia aceea? Cum pot să fac și eu rost de rochia respectivă?” Și atunci împreună cu prietena mea am zis să facem niște rochii care să fie pe gustul meu, care să îmi vină bine, și care să vină bine și altora. Nu mă implic în elemente de croitorie, dar am ales niște modele, pe care le-am modificat în funcție de cum cred că mi-ar sta bine. La atelier le-am spus cum vreau să fie decolteul,lungimea, materialul”, ne-a spus Oana Roman.

Colecția va conține 10 rochii

În funcție de cum va fi primită colecția, Oana Roman are în plan extinderea proiectului pentru următoarele sezoane. Momentan, colecția va conține 10 rochii. “Este o rochie de revelion, lungă, pe care o voi și purta pe scenă, la prezentare, restul sunt midi, nu am ales modele mini pentru că nu port, sunt până la genunchi ca lungime. Vreo două sunt negre, în rest avem colorate: verde regal superb, catifea, o mătase fucsia foarte frumoasă, turcoaz. Sunt rochii foarte elegante, nu vorbim de rochii de zi cu zi”, a adăugat Oana Roman.

Foto: Sorin Cioponea

Video: Grigore Alexandru

