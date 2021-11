Timp de câteva zile, Oana Roman și Marius Elisei au fost alături de fiica lor, Isabela, într-o vacanță pentru a se relaxa. După câteva zile de vis, vedeta s-a confruntat cu o situație neașteptată chiar în aeroportul din Cipru. Înainte să se urce în avion, fiica lui Petre Roman susține că a fost jignită de angajații unei companii aeriene.

„Acum ne-am urcat în avion spre casă. Am avut în aeroport cu angajații companiei minunate cea mai îngrozitoare experiență din viața mea de când zbor eu în toată lumea asta. Vă povestesc mâine când o să fiu mai puțin afectată. Mi-am luat la jigniri și un limbaj, o atitudine care nu credeam că există în lumea asta la o companie care lucrează cu publicul”, a scris Oana Roman pe Instagram, imediat după incident.

„Neața, e totuși așa de bine acasă. Încerc să îmi revin după trezirea la realitate și șocul trăit aseară în aeroport și vă povestesc ce «frumos» a fost la plecare”, a mai spus Oana Roman.

Vedeta și-a ținut fanii cu sufletul la gură, aceștia fiind curioși să afle povestea, însă povestea ar fi una foarte lungă. Pe una dintre rețelele de socializare, Oana Roman a declarat că va povesti totul cu lux de amănunte într-un live sau va merge la o emisiune TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Oana, în vizită la Mioara Roman după ce s-a întors din vacanță

Mama Oanei Roman se află într-un centru de recuperare, acolo unde are parte de cele mai bune condiții. Dat fiind faptul că Mioara Roman are multe probleme de sănătate, personalul de acolo îi oferă toată atenția și îngrijirile de care ea are nevoie.

Înainte de a ajunge la mama ei, fiica lui Petre Roman a fost la un eveniment cu produse de înfrumusețare, de unde i-a cumpărat un cadou special Mioarei Roman.

„Am plecat de la un eveniment și bineînțeles că primul drum pe care îl fac astăzi, după ce m-am întors din vacanță, este să mă duc să o văd pe mama. I-am cumpărat un cadou foarte frumos, o cremă foarte bună”, a spus vedeta.

Citeşte şi:

De ce Antonia și Alex Velea nu și-au botezat copiii încă. Artista a izbucnit în lacrimi: „Lumea mi-a spus că trăim în păcat”

Decizia pe care Nicole Cherry a luat-o înainte să nască: „Medicul mi-a spus că nu e nicio problemă”

Daniel Pavel a plecat de la Kanal D și a semnat cu Pro TV, unde va prezenta din nou „Survivor”

PARTENERI - GSP.RO În urmă cu 27 de ani era pe culmile succesului în România. Acum a pierdut toți banii. Greșeala pe care a făcut-o

Playtech.ro Tânăra care și-a luat PROPRIUL TATĂ de SOȚ. Motivul este halucinant...

Observatornews.ro Rapperul gorjean Mecanicu' a murit în Anglia. Tânărul din Rovinari, plâns de prieteni: "Pănă mai ieri erai fericit, ne făceam planuri pentru sărbători"

HOROSCOP Horoscop 4 noiembrie 2021. Leii au parte de o zi care îi poate ajuta să se echilibreze și să-și pună ordine în gânduri

Știrileprotv.ro Când s-ar putea încheia pandemia, potrivit experților. Primele țări care ar putea ieși din criza sanitară

Telekomsport "M-a forţat să facem sex. Soţia lui a stat de pază". Scandal MONSTRU cu un conducător de stat. Autorităţile au muşamalizat totul