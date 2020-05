De Denisa Macovei,

De curând, Oana Roman a recunoscut că are probleme cu banii și că în perioada asta a trăit din economii, dar a și încercat să facă rost de bani din surse externe. Pentru că mulți colaboratori de-ai ei și-au stopat activitățile, Oana a fost nevoită să caute resurse în alte părți. Așa că și-a scos la vânzare, pe diverse site-uri, obiecte de preț din dressing-ul personal. Astfel că, zilele trecute, le propunea celor de pe grupul de Facebook un ceas de colecție semnat de Cartier, pe care cere suma de 1.500 de euro.

„M-am hotărât după multă gândire să vând acest obiect. Ceas Must de Cartier. L-am primit acum peste 20 de ani când am terminat facultatea. L-am purtat puțin pentru că în general port ceas mare și seara nu port deloc. Nu mai am cutia lui, doar săculețul. Este un obiect de colecție pentru că nu cred că se mai face acest model la Cartier. Se poate verifica autenticitatea oriunde dorește eventualul cumpărător. Eu i-am schimbat bateria și cureaua doar la Cartier în Franța. Am căutat pe net prețuri, am găsit pe un singur site de vintage, era în jur de 2.000 de lire sterline. Îl dau cu 1.500 de euro. Și sper să îmi iau altul mai mare cu banii ăștia, poate altă marcă”, a spus Oana Roman.

