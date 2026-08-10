Weekendul care s-a încheiat i-a oferit ocazia de a organiza o activitate simplă, dar interesantă pentru fiica sa, Isabela. În loc să aleagă destinații aglomerate sau vacanțe costisitoare, Oana Roman a optat pentru o ieșire relaxantă în natură, chiar la câteva minute de locuința sa.

Oana Roman: „Costul e minim și starea de bine este garantată”

Vedeta a pregătit o gustare rapidă, a luat câteva obiecte de confort din casă și l-a inclus în escapadă și pe cățelul familiei, Coockie. Alături de o prietenă apropiată, cele două s-au bucurat de câteva ore de liniște la umbra copacilor dintr-un parc din apropiere, dovedind că timpul de calitate în familie depinde în primul rând de atenția și energia acordată celor dragi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Impresionată de starea de bine pe care i-a adus-o această escapadă urbană, Oana Roman a povestit pe rețelele de socializare despre această alternativă accesibilă pentru zilele libere.

„Nu trebuie să mergi în vacanțe scumpe ca să petreci timp frumos și să te simți ca în vacanță. Ai făcut vreodată un picnic? Noi ne-am petrecut duminica la picnic. Am făcut câteva sandwich-uri, am pus fructe și ceva dulce, am luat o pătură, două perne, boxa, l-am luat și pe Coockie cu noi, am invitat și o prietenă și ne-am dus la 10 min de casă într-un parc frumos. Ne-am instalat la umbră și am petrecut timp de calitate. Costul e minim și starea de bine este garantată. Cum ți se pare ideea?”, a transmis Oana Roman.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE