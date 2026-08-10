„Legea nu stabilește niciun criteriu obiectiv – durată, conviețuire, interdependență economică, asumare publică – pentru a determina momentul în care o relație afectivă devine relevantă juridic, lăsând persoanei vizate sarcina de a se autocalifica drept destinatar al obligației”, a declarat președintele.

Contestația depusă la CCR

În sesizarea adresată Curții Constituționale, Nicușor Dan a reclamat că legea contravine normelor și principiilor constituționale. Totodată, partenera sa, Mirabela Grădinaru, și-a publicat deja declarația de avere și interese înainte ca această lege să fie adoptată de Parlament. Alături de președinte, și USR, și PNL au sesizat Curtea Constituțională cu privire la noua lege, iar termenul de judecată este stabilit pentru 12 august.

Potrivit documentului contestat, Agenția Națională de Integritate este obligată să publice declarațiile de interese financiare ale unor categorii de persoane, inclusiv „soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” cu demnitari precum președintele României, parlamentari, membri ai Guvernului sau președinți ai consiliilor județene. Declarațiile trebuie depuse în termen de cel mult 60 de zile de la generare.

Nicușor Dan reclamă lipsa unor criterii clare pentru partenerii demnitarilor

Președintele Nicușor Dan a atras atenția că textul legislativ extinde obligația de depunere a declarațiilor de avere și interese asupra partenerilor de viață ai demnitarilor, fără a defini clar termenii precum „relații asemănătoare acelora dintre soți”.

„Nu sunt stabilite criterii obiective, cum ar fi durata relației, conviețuirea, interdependența economică sau asumarea publică, ceea ce duce la o lipsă de claritate a normei. Acest lucru contravine articolului 1, alineatele 3 și 5 din Constituție, care cer ca legea să fie clară și accesibilă”, a explicat Nicușor Dan.

El a mai punctat că situațiile juridice nereglementate, precum relațiile care încep sau se încheie pe parcursul mandatului, generează incertitudini care pot compromite aplicarea corectă a legii. „Astfel de lacune afectează claritatea și previzibilitatea normei, fiind motive independente de neconstituționalitate”, a adăugat președintele.

De asemenea, Nicușor Dan a semnalat o discriminare între demnitarii căsătoriți și cei care se află într-o relație de fapt. În timp ce cei căsătoriți beneficiază de un criteriu formal – certificatul de căsătorie -, cei cu parteneri de viață se confruntă cu o incertitudine care poate încuraja evitarea oficializării relației, ceea ce contravine scopului declarat al legii de a preveni conflictele de interese.

Președintele acuză legea de aplicare retroactivă

Conform noii legi, persoanele aflate în incompatibilitate sau conflict de interese, constatate definitiv, își vor pierde automat funcțiile publice, chiar dacă mandatul lor este deja în exercitare. Nicușor Dan consideră această prevedere ca fiind „vădit retroactivă” și contrară Constituției. „Legea nouă nu se aplică unui fapt juridic viitor, ci atașează o consecință juridică nouă unei situații juridice deja constituite și definitive”, a declarat președintele.

În sprijinul argumentelor sale, Nicușor Dan a invocat încălcarea unor standarde internaționale stabilite de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) și Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Termenul stabilit pentru judecarea sesizării este 12 august.