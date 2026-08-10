Iar în line-up-ul vedetelor a fost inclusă și o DJ-iță din România care face valuri: DJ Mă-Ta. Aceasta și-a început cariera în 2023 și a vorbit în cadrul unui interviu pentru Libertatea despre evoluția sa și prezența la prestigiosul festival din Ungaria.

Desfășurat anual pe Insula Óbuda din Budapesta, Sziget atrage sute de mii de fani din peste 70 de țări, inclusiv mii de români, pentru care festivalul a devenit, an de an, una dintre cele mai populare destinații muzicale din afara țării. A 33-a ediție a festivalului are loc în acest an între 11 și 15 august 2026, fiind extinsă cu o zi suplimentară, Day Zero, pe 10 august, în care pe scenă urcă Faithless, Morcheeba și Goran Bregovic.

Lansat în 1993, Sziget Festival s-a transformat dintr-un eveniment studențesc local într-unul dintre cele mai mari festivaluri din Europa, găzduind de-a lungul timpului artiști emblematici ai lumii precum Prince, David Bowie, Radiohead, Arctic Monkeys, Billie Eilish, Charli XCX, Foo Fighters sau Stromae.

În afară de DJ Mă-Ta, la festivalul de la Sziget va fi prezent și Kinga Ötvös, un artist non-binar originar din Zalău, stabilit de mai mulți ani la Berlin și care își desfășoară activitatea la granița dintre operă și muzica electronică experimentală.

Originară din București și având 27 de ani, DJ Mă-ta face valuri pe scena DJ-ilor din România, impresionând atât publicul online, cât și pe cel underground, cu mixurile sale originale, mixând inclusiv techno cu manele. Timp de 7 ani a lucrat și locuit la Londra, după care în 2024 s-a întors în România.

Călătoria sa neașteptată în lumea DJ-ingului a pornit cu o consolă primită cadou în 2023, moment in care DJ Mă-Ta (care refuză să își spună numele real) a început să experimenteze cu melodii românești și ritmuri techno. Acum, ea surprinde cu fuziunile muzicale neașteptate, construindu-și propriul ei spațiu pe scena muzicală din țară. Tânăra a ajuns în mai puțin de trei ani să mixeze pe scene ale unor mari festivaluri precum Untold, Electric Castle sau Neversea, în fața a zeci de mii de fani.

DJ Mă-ta. Sursa foto: Dane

„Inițial nu am vrut să fac o carieră din asta”

– Libertatea: Ești, alături de Kinga Ötvös, unul dintre cei doar doi artiști români din line-up-ul din acest an de la Sziget Festival, unul dintre cele mai mari și mai longevive festivaluri de muzică și cultură din Europa. Care a fost prima ta reacție când ai aflat că vei mixa acolo și cât de onorant e să participi la Sziget Festival?



– DJ Mă-Ta: Îți spun sincer, am fost șocată. Managerul meu mi-a trimis mesaj că m-au chemat, inițial am crezut că e ceva scam sau că mă ia la mișto. Faptul că ei m-au chemat doar văzându-mă din online mi-a dat un boost de încredere enorm, mi s-a confirmat că ceea ce fac e apreciat și în afară și că viziunea mea are sens și peste hotare.

M-a pus foarte tare pe gânduri, în ideea în care știu cât de greu mi-a fost, și uneori încă îmi este, să fac publicul românesc să înțeleagă că ceea ce fac e mai mult decât să mixez două manele între ele. Foarte mulți oameni nu au avut încredere în proiectul meu. Mulți nu l-au înțeles și nu cred că îl vor înțelege vreodată. Alții au încercat să-l schimbe, să prindă mai bine comercial. Nu o să las asta să se întâmple. Sunt foarte norocoasă că am oameni care înțeleg ce vreau să fac și mă ajută să-mi cresc proiectul, fără ei nu aș fi ajuns aici.

E o adevărată onoare să fiu pe acest line-up alături de nume atât de mari, și mă bucur că sunt unul dintre cei doi artiști români care vor merge să reprezinte scena locală. Mi se pare că, alături de Kinga Ötvös, putem arăta publicului internațional de la Sziget că România are un export de cultură mai divers decât cu ce am fost obișnuiți până acum. Sunt foarte entuziasmată și abia aștept să urc pe scenă la Sziget.



– Cum s-a născut dorința de a mixa muzică și chiar de a face o carieră din asta?

– Nu a fost niciodată intenția mea să fac o carieră din asta, pur și simplu așa a crescut proiectul. A pornit din curiozitate și din dorința de a încerca ceva nou. Eram la o petrecere de Crăciun la corporație, iar la un moment dat au lăsat și oamenii din companie să mixeze. M-am uitat și m-am gândit: „dacă pot ei, cred că pot și eu”. I-am zis soțului meu că de Crăciun vreau o consolă și asta am primit. Am început să mixez piese care îmi plăceau, mă uitam la seturi pe YouTube și încercam să imit ce fac ei. Apoi am început să fac combinații cu piese românești, mi s-a părut amuzant și așa am ajuns să le postez online. Inițial nu am vrut să fac o carieră din asta, pur și simplu așa s-au întâmplat lucrurile.

DJ Mă-ta. Sursa foto: Cristian Serban

„Am mers la Neversea cu 4 stick-uri de memorie la mine și cu niște căști de 80 de lei și am mixat trei zile la rând”

– Când ai mixat prima oară la un eveniment și cum a fost feedback-ul?

– Primul eveniment la care am mixat a fost în 2024, la lansarea documentarului făcut de soțul meu, Daian, cunoscut ca Înjur Frumos. Am avut un mic after-party la Heavy Yard în București, după vizionare. Am avut emoții foarte mari (de altfel, tot am), nu știam exact cu ce se mănâncă mixatul, nu știam exact ce fac toate butoanele alea, aveam un crowd destul de mic, vreo 30 de oameni care au venit, iar setup-ul a fost improvizat la maximum. A fost foarte amuzant cum s-a desfășurat totul, dar lumea s-a distrat și feedback-ul a fost pozitiv.

Acela a fost practic primul eveniment la care am cântat, apoi au urmat multe altele. Cred că primul festival mare la care am mixat a fost cam la două luni distanță de acest concert, ceea ce pare ireal. Circumstanțele m-au forțat să învăț foarte multe lucruri foarte repede. Echipamentul folosit la festivaluri e diferit de ce folosesc eu în videoclipuri pe net, e „the real deal”.

Am mers la Neversea cu 4 stick-uri de memorie la mine și cu niște căști de 80 de lei și am încercat să nu o dau în bară rău de tot. Am pus trei zile la rând la Neversea, iar în ultima zi am aflat că o să am un moment pe mainstage cu AlexSuperbeats. Îmi amintesc câte emoții am avut înainte să intru pe scenă. Dar odată ce am ajuns acolo, m-am simțit foarte calmă. Nu mai simțeam nimic negativ, creierul meu a intrat într-un mod de „entertainment”, la modul că toți oamenii aceștia sunt aici ca să se distreze, trebuie să-i țin entertained. Pe modelul ăsta am operat în continuare la restul evenimentelor mele. A fost o experiență pe care nu o voi uita niciodată.



– Ai mixat pe scene mari, la Untold, Electric Castle sau Neversea. La care dintre aceste festivaluri a fost cea mai specială experiență?

– România are una dintre cele mai diverse scene de festival din Europa, iar festivalurile locale m-au lansat către un public mai larg. Neversea a fost primul, unde am urcat chiar și pe mainstage ca invitat. Electric Castle m-a chemat trei ani la rând, energia de acolo nu se compară cu nimic. Untold mi-a dat scenă de două ori, în fața unui public mult mai divers, internațional.

Fiecare festival are vibe-ul lui, și fiecare te obligă să te adaptezi publicului. La Electric am avut mereu cele mai speciale experiențe, energia publicului e crazy, n-am mai văzut așa ceva.

Și eu am fost „adusă” pe scene de alții la început, de-asta îmi place să aduc oameni noi cu mine pe scenă. Anul ăsta la EC, eu și PaulVLJ, cu care colaborez de la început, l-am adus pe scenă pe sar.casm, care și-a făcut debutul de festival alături de noi. Cele mai bune momente ale mele sunt când oameni în care cred primesc în sfârșit aplauzele pe care le merită. Îmi place să am pe scenă oameni cu care mă înțeleg creativ.



– Când ai simțit pentru prima oară că poți fi DJ pe termen lung?

– Cred că mi-am dat seama de asta cam la un an după ce am început. Nu a fost niciodată în plan; înainte să fac asta, lucram la o corporație în Londra. M-am mutat înapoi la București din diverse motive, dar unul dintre ele a fost și faptul că proiectul începea să prindă contur, iar eu simțeam că e timpul pentru o schimbare. Îmi amintesc perioada aceea și la ce mă gândeam în legătură cu proiectul. Mă tot întrebam cum ar fi să fiu pe scenele alea mari, habar n-aveam că urma să aflu destul de repede.

Am luat câteva decizii majore în viața mea, una dintre ele fiind mutarea la Londra ca să-mi iau viața de la capăt în 2017, iar alta a fost să mă întorc acasă la București în 2024 și să încerc sa pun proiectul asta pe picioare. Mi-am dat demisia, mi-am lăsat casa confortabilă din Londra, mașina la care țineam, mama, pisica, stabilitatea, pentru ceva despre care nu știam exact dacă va merge. Știu, unii îmi vor spune că e complet iresponsabil, dar oricât de ciudat ar suna, mi-am asumat un risc calculat. Dacă nu ar fi mers, aș fi putut oricând să mă întorc și s-o iau de la capăt. Nu ar fi fost sfârșitul lumii dacă nu-mi ieșea, dar știu cu siguranță dacă nu aș fi încercat, aș fi rămas întotdeauna cu întrebarea asta: „ce-ar fi fost dacă?”. Cumva, datorită oamenilor care au crezut în proiectul meu și multă muncă din partea mea, se pare că, până acum, lucrurile au ieșit bine.

DJ Mă-ta în concert. Sursa foto: Denisa Sandu

„Femeile din industrie sunt tratate foarte diferit față de bărbați, fiind plătite mai puțin, sau chiar deloc”

– Cât de dificil e să fii DJ-iță într-o Românie cu o mare afluență de DJ?

– Oamenii știu pentru ce mă bookuiesc și livrez exact asta. Dacă ai un unique selling point, o industrie suprasaturată nu mai e atât de înspăimântătoare. Sunt sute de DJ pe piață, dar puțini au curajul să iasă din tipar. Am reușit să-mi creez o comunitate foarte implicată în ceea ce fac, am fani care vin peste tot la evenimente, deci din punctul ăsta de vedere nu mă pot plânge.

În general, femeile din industrie sunt tratate foarte diferit față de bărbați. Până și în ziua de azi vin oameni de la tehnic și mă întreabă dacă știu ce face un anumit buton, sau dacă am nevoie de ajutor cu ceva, lucru pe care nu l-ar face cu alți bărbați. De asemenea, am observat că femeile sunt și plătite mai puțin, sau chiar deloc. Pe lângă toate astea, eu și aproape toate femeile cu care am discutat am fost tratate diferit, iar prin „diferit” mă refer la faptul că unii bookeri, promoteri sau DJ au impresia că te pot atinge sau te pot lua în brațe atunci când le convine.

Eu am norocul că sunt destul de reactivă și le răspund pe loc oamenilor când mă deranjează ceva, nu mi-e frică să fac asta. Alte femei nu reacționează la fel, și le înțeleg, pentru că depind de bunul plac al unor bookeri, majoritatea bărbați, ca să fie chemate la evenimente. Dacă am începe cu toatele să punem piciorul în prag, cred că lucrurile s-ar schimba din punctul ăsta de vedere.



– Ești cunoscută și prin faptul că mixezi ritmuri balcanice cu beat-uri techno. Cum ți-a venit ideea de a mixa ritmuri aparent incompatibile și cum sunt reacțiile publicului?

– Pur și simplu s-a întâmplat, am mixat câteva piese între ele și mi-am dat seama că sună bine. După asta, am început să fac mashup-uri, iar mai nou am început să și produc piese de la zero. Nu sunt prima persoană care a descoperit formula asta, m-am inspirat și de la pionierii care au făcut asta înainte, Shukar Collective, Raze de Soare, Ion din Dorobanți și mulți, mulți alții care au pus bazele pe partea asta. Ce am făcut diferit a fost că m-am axat pe chestii mai simple, care au prins la un public mai mare. Reacțiile publicului sunt întotdeauna pozitive, e un mix neașteptat până la urmă, iar energia deja foarte ridicată din muzica balcanică e amplificată de piesele pe care le aleg să le mixez. Îmi doresc, totuși, să încerc niște stiluri un pic mai diferite în anul care urmează. Îmi place mereu să văd reacțiile publicului, mai ales când e vorba de un edit sau un remix făcut de mine, întotdeauna lucrurile simple sunt cele care funcționează cel mai bine.



– Care e cel mai sărit din tipare mix pe care l-ai făcut până acum?

– Nu pot spune că am avut unul neapărat mai ieșit din tipare decât altul, în ideea în care mixez orice, de la Salam cu Skrillex până la Romeo Fantsatik cu Sara Landry. Totuși, ce îmi place cel mai mult să fac e să combin o melodie specifică – Sistemul Moombahton – cu orice se potrivește. Cred că cel mai penal mix a fost Sistemul Moombahton mixat cu un remix hard techno de la Bring Me the Horizon. Ador Sistemul Moombahton, lol.