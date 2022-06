În urmă cu opt ani, Oana Roman s-a căsătorit cu Marius Elisei, iar șapte ani mai târziu au decis să divorțeze. După o perioadă scurtă în care au stat separați, cei doi au decis să se împace și să își mai acorde o șansă. Se pare că relația lor nu este atât de bună în prezent pe cât și-ar dori vedeta. Prezentă în emisiunea lui Dan Capatos, de la Antena Stars, Oana a dat de înțeles că relația ei cu tatăl fiicei sale nu funcționează așa cum își dorea.

Deși stabilise că vor face o reînnoire a jurămintelor, acum fiica lui Petre Roman și a Mioarei s-a răzgândit și nu mai dorește niciun eveniment prea curând. Oana Roman a povestit că are probleme de comunicare cu Marius Elisei, iar de multe ori are impresia că ea vorbește fără să fie ascultată de partenerul ei.

„Eu am încercat foarte mulți ani să îi explic și să mă mulez și să accept niște lucruri, nu se poate. Este clar că eu asta sunt și asta este viața mea, munca mea e asta, menirea mea este să fac asta, noi am vorbit de-a lungul anilor de zeci și sute de ori. Am ajuns în punctul în care am senzația că vorbesc doar eu și mă aud singură”, a declarat Oana Roman la Antena Stars.

„Eu nu consider că lucrurile merg în direcția care trebuie”

Programul vedetei este unul foarte încărcat în ultima perioadă și încearcă mereu să găsească noi proiecte. Dacă până acum Oana Roman discuta public orice problemă pe care o avea, de o perioadă ea a încercat să fie mai discretă în declarații.

„Numai că eu nu consider că lucrurile merg în direcția care trebuie, din păcate. Cel puțin în ultima vreme. Probabil că este și o problemă a, nu știu, caracterului pe care îl am eu. Eu am evitat și evit în general să mă plâng sau să dezbat lucruri… Se spune că rufele se spală în familie”, a mai spus Oana Roman.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Reacția lui Marius Elisei

După declarațiile făcute de partenera sa la televizor, Marius Elisei a postat un mesaj pe una dintre rețelele de socializare în care vorbește despre regrete.

„Prefer să fiu criticat, decât să spun adevărul. Adevărul te costă scump (…) Nu regret nimic în viața asta, doar trei aspecte: 1,2,3. Sunt doar pentru mine”, a fost mesajul publicat de tatăl fetiței Oanei Roman.

