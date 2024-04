Într-o apariție recentă într-o emisiune TV, Catinca Roman a făcut dezvăluiri neașteptate despre modul în care a fost organizată înmormântarea mamei sale, Mioara Roman. În timp ce vorbea despre acest moment dificil din viața sa, vedeta a subliniat rolul pe care l-a avut sora sa, Oana, în coordonarea întregii ceremonii funerare.

Înmormântarea Mioarei Roman a fost organizată cu meticulozitate de Oana Roman, alături de Gabriela Lucuțar, proprietara unei firme de pompe funebre. Catinca a subliniat că ceremonia de înmormântare a fost fastuoasă, pentru că sora ei și-a dorit acest lucru. Amintim faptul că la înmormântarea Mioarei Roman s-a adus colivă cu foiță de aur de 24K.

Cu toate că vedeta și-ar fi dorit o ceremonie mai discretă, alături de familie și apropiați, ea a exprimat înțelegere și compasiune pentru dorințele surorii sale de a organiza o înmormântare impozantă pentru mama lor. De asemenea, Catinca a dezvăluit că a avut o premoniție despre moartea regretatei sale mame. Mai mult, sora Oanei Roman a mărturisit că suferă de anxietate și depresie după decesul tatălui său, Iosif Zilahy.

„A fost dorința Oanei să-i facă o înmormântare fastuoasă. Am înțeles-o, așa a trecut ea mai ușor. Eu una aș fi vrut ceva mai discret, dar nu e de condamnat nici Oana totuși.

Recomandări Palmă pentru Coaliție. Două deputate ale Puterii vor ca partidele să fie arse la buzunar dacă o treime dintre aleși nu sunt femei în urma alegerilor

Eu nu cred în chestii ezoterice, dar în noaptea când a murit mama eram agitată și nu am putut dormi deloc. La fel și Calina. La 4 dimineața, când mi-a scris Oana, eram perfect trează. Mă așteptam, pentru că mama nu era bine.

Știu că o să șochez acum, dar cumva m-am liniștit, că era foarte rău, se chinuia. Nu văd rostul unui astfel de chin. S-a stins în somn, de stop cardiac. Se vedea pe fața ei că a murit liniștită, împăcată!“, a dezvăluit Catinca, în emisiunea Cristinei Șișcanu, de la Metropola TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

„Foarte des s-a dus Oana la ea. Îmi asum asta. Eu eram mai mult fata lui tata”

În timpul interviului, Catinca Roman a subliniat și legătura strânsă pe care sora sa, Oana, o avea cu mama lor, mergând constant la azilul din Snagov unde Mioara Roman își petrecea zilele. Mioara Roman s-a stins din viață pe 23 februarie, la vârsta de 83 de ani, după ce problemele ei de sănătate se agravaseră în ultima perioadă.

Recomandări O masă de aer rece ajunge în România. Șefa ANM anunță când se schimbă vremea: temperaturile scad accentuat

„Ea a avut o boală păcătoasă, care îți schimba faciesul, atitudinea. Mai avea momente de luciditate, dar să ne recunoască, să ne pronunțe numele nu se mai întâmplase de câteva luni bune.

Foarte des s-a dus Oana la ea. Îmi asum asta. Oana și mama erau foarte asemănătoare. Eu eram mai mult fata lui tata.

După ce a murit tata, eu am avut depresie. A fost îngrozitor. Eu, oricum, am un fond genetic depresiv, melancolic. Am făcut și terapie. Căderea a fost dramatică. Am ajuns la medicație, pe care o iau în continuare, mai scăzută însă acum.

Aveam o anxietate puternică și burnout. Eram pe mod supraviețuire. Vreo 4-5 luni așa. Și mama, și tata au avut depresie, în continuare la noi să ai depresie e o stigmă. Lumea trebuie să înțeleagă că se produce un dezechilibru chimic la nivelul creierului, nu poți să te ridici singur, astea sunt baliverne.

Sunt încă un pic confuză, nu-mi vine să cred că a murit! O să urmeze toate etapele: de negare, de furie, de acceptare, o să mă echilibrez la un moment dat. Nu știu dacă cred în viața de după moarte.

Nu sunt o persoană credincioasă, bisericoasă. Nu cred în biserică, în ce a devenit ea. Nu mi-e frică de moarte, așa am fost mereu, mai fatalistă. Mi-e teamă de boală, de suferință, de pierderea celor apropiați. Ăsta cred că e cel mai groaznic lucru”, a mai spus Catinca.

Recomandări Reporterul francez de război care s-a mutat în România povestește ororile trăite în prizonieratul rusesc: „Mi-am pierdut conştienţa. Cred că atunci au început să mă drogheze”

„Cu Petre Roman am trăit 34 de ani în aceeași casă, nu i-am zis tată niciodată”

Catinca susține că întotdeauna Petre Roman, tatăl ei vitreg, a făcut diferențe între ea și Oana. Deși au locuit mulți ani în aceeași casă și l-a considerat ca pe un părinte, vedeta nu a putut niciodată să-i spună „tată”.

„Cu Petre Roman am trăit 34 de ani în aceeași casă, nu i-am zis tată niciodată, dar l-am considerat ca pe un părinte. E adevărat că făcea diferențe între mine și Oana, dar eu atunci nu am conștientizat.

Dar nu e normal ce a făcut! Nu pot totuși să spun că Oana a fost privilegiată. Nu vorbim de bani aici.

Cu Oana sunt în relații foarte bune acum, dar nu ne vedem prea des. Suntem temperamente diferite, asta e! Așa a fost mereu, firi total diferite”, a mai povestit Catinca.

FOTO: Facebook, Dumitru Angelescu

Urmărește-ne pe Google News