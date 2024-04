Tensiunile dintre surorile Roman au atins un nou nivel, după ce Catinca a criticat modul în care s-a organizat înmormântarea mamei lor, Mioara Roman. Declarațiile făcute de Catinca în cadrul unei emisiuni au stârnit un val de nemulțumire din partea Oanei, care a reacționat vehement la acuzațiile aduse.

Catinca Roman a exprimat în mod deschis că ar fi preferat o înmormântare mai discretă pentru mama lor, Mioara Roman, în timp ce Oana a considerat aceste remarci ca fiind lipsite de fond, acuzându-și sora că nu s-a implicat cu nimic în organizarea evenimentului.

Neputând să accepte critica fără să ofere o replică la fel de aspră, Oana Roman a subliniat că sora ei nu s-a implicat deloc în organizarea evenimentului funerar. Cele două surori abia se împăcaseră, după ce în trecut au mai avut parte de neînțelegeri.

„Atunci când tu nu faci nimic, nu te implici cu nimic, nu plătești nimic, nu te interesează nimic și totuși ești nemulțumit de ce face celălalt”

„Atunci când tu nu faci nimic, nu te implici cu nimic, nu plătești nimic, nu te interesează nimic și totuși ești nemulțumit de ce face celălalt, care se implică 100%, plătește 100%, se ocupă 100%, duce povara 100% singur. Și cu toate astea, tu ești nemulțumit. Ba mai mult, comentezi, spui că ai fi făcut altfel, că nu a fost bine așa.

Asta este meteahna multora dintre noi, voi. Cred că înainte să comentăm deciziile și viața celorlalți ar trebui să ne gândim dacă noi am făcut ceva, dacă noi ne-am implicat, dacă am ajutat, dacă am cumpărat măcar o floare sau am aprins măcar o lumânare pentru cineva”, a transmis Oana Roman pe Instagram, potrivit viva.ro.

Și a continuat: „Altfel, suntem doar niște forme de viață care comentăm de pe margine. Ar trebui să ne gândim foarte bine înainte să ne permitem să judecăm deciziile altora și să judecăm ceea ce fac ei, atât timp cât noi nu facem nimic. Eu nu-mi permit să judec pe alții, nici măcar pe cei apropiați mie.

Nu e treaba mea să judec, să-mi dau cu părerea, eu fac ce cred, simt, astfel încât să am inima și conștiința împăcată. Să știu că mi-am făcut datoria pentru părinții mei, copilul meu, gândiți-vă înainte să deschideți gura și să vă băgați în seamă”.

„A fost dorința Oanei să-i facă o înmormântare fastuoasă. Eu una aș fi vrut ceva mai discret”

Într-o apariție recentă într-o emisiune TV, Catinca Roman a făcut dezvăluiri neașteptate despre modul în care a fost organizată înmormântarea mamei sale, Mioara Roman. În timp ce vorbea despre acest moment dificil din viața sa, vedeta a subliniat rolul pe care l-a avut sora sa, Oana, în coordonarea întregii ceremonii funerare.

Înmormântarea Mioarei Roman a fost organizată cu meticulozitate de Oana Roman, alături de Gabriela Lucuțar, proprietara unei firme de pompe funebre. Catinca a subliniat că ceremonia de înmormântare a fost fastuoasă, pentru că sora ei și-a dorit acest lucru. Amintim faptul că la înmormântarea Mioarei Roman s-a adus colivă cu foiță de aur de 24K.

„A fost dorința Oanei să-i facă o înmormântare fastuoasă. Am înțeles-o, așa a trecut ea mai ușor. Eu una aș fi vrut ceva mai discret, dar nu e de condamnat nici Oana totuși.

Eu nu cred în chestii ezoterice, dar în noaptea când a murit mama eram agitată și nu am putut dormi deloc. La fel și Calina. La 4 dimineața, când mi-a scris Oana, eram perfect trează. Mă așteptam, pentru că mama nu era bine.

Știu că o să șochez acum, dar cumva m-am liniștit, că era foarte rău, se chinuia. Nu văd rostul unui astfel de chin. S-a stins în somn, de stop cardiac. Se vedea pe fața ei că a murit liniștită, împăcată!“, a dezvăluit Catinca, în emisiunea Cristinei Șișcanu, de la Metropola TV.

