Anul 2023 a fost anul schimbărilor pentru Oana Roman, care s-a despărțit definitiv de Marius Elisei, tatăl fiicei sale. Vedeta a trecut și prin mari încercări în familie, mama ei, Mioara Roman, traversează o perioadă delicată din punct de vedere medical.

Cu toate acestea, vedeta a continuat să muncească, e prezentă zi de zi pe social media, acolo unde are diverse campanii. Ține mereu legătura cu fanii ei pe Instagram, acolo are peste 269.000 de urmăritori. Așa s-a întâmplat și recent, când Oana Roman i-a provocat la o discuție pe fanii ei.

„Stăm de vorbă? Hai să vedem ce curiozități sunt pe final de an”, a scris vedeta pe Instagram, iar fanii au reacționat. „Bărbat frumos sau bărbat cu bani?”, a fost întrebarea pe care a primit-o Oana Roman de la un fan.

Ea a răspuns: „Doua criterii total irelevante și neimportante în alegerea unui partener. Bărbat bun, care iubește cu adevărat, frumusețea și banii se duc.

Deci nu alegem frumos sau cu bani, alegem să ne iubească, să fim siguri că e de încredere, să fim siguri că ne putem baza pe el, să fim siguri că putem comunica, să fim siguri că avem lucruri în comun. Despre asta este vorba într-o relație”, a răspuns vedeta, conform wowbiz.ro.

Oana Roman, noi dezvăluiri despre despărțirea de Marius Elisei

Întrebările au curs pentru vedetă, Oana Roman a fost întrebată și când a simțit că relația cu Marius Elisei nu mai funcționează. „Eu am știut de mult că nu mai merită și totuși am mai încercat, știind că încerc degeaba, pentru că nu se mai putea. Cum am știut ce să fac?

Pur și simplu am știut că trebuie să pun stop definitiv și pentru totdeauna și asta a însemnat să-mi fac un plan prin care să reușesc să scap definitiv. Am știut că nu voi scăpa decât dacă voi pune bariere, voi spune nu și mă voi izola complet de cealaltă persoană, astfel încât să o determin să plece de bunăvoie, la un moment dat. Știam că nu va pleca de bunăvoie, decât dacă va găsi o altă victimă.

Până la urmă, lucrul ăsta s-a întâmplat și asta mi-a adus mie o mare liniște și o mare bucurie, dar a fost un proces lung”, a mărturisit vedeta pe InstaStory, scrie Spynews.

Ulterior a venit vorba și despre Isabela, fiica ei în vârstă de 9 ani. În repetate rânduri, Oana Roman a susținut că fetița suferă după despărțirea părinților, a dus-o chiar și la psiholog. Acum, pare că situația s-a schimbat.

„Isa este foarte bine pentru că este foarte iubită, pentru că i se întâmplă lucruri frumoase, pentru că trăiește într-un mediu liniștit, fără conflicte, fără certuri, fără discuții, pentru că avem prieteni, pentru că ieșim, pentru că mergem în vacanțe, pentru că are colegi buni și pentru că din toate aceste puncte de vedere îi este foarte bine”, a mai dezvăluit Oana Roman pe Instagram.

