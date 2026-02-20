Pe 19 februarie, sălile grandioase ale Palatului Parlamentului din București au prins viață cu glamour și mister, odată cu desfășurarea Balului Mascat Bridgerton, o seară de neuitat dedicată celebrului serial Netflix. Peste 850 de distinși invitați s-au reunit în decorul somptuos al sălii de bal, în așteptarea sosirii starurilor serialului. Seara a atins punctul culminant când Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton) și Ruth Gemmell (Violet Bridgerton) au pășit pe scenă, stârnind instantaneu ropote de aplauze în întreaga încăpere.

Fanii și celebritățile au purtat ținute spectaculoase, inspirate de epoca Regenței, și au transformat sala de bal în universul viu al îndrăgitului serial Netflix. Printre măștile de la bal, au fost recunoscute și câteva fețe familiare, inclusiv personalități celebre din cinematografia românească precum Daniel Nuță, Victoria Răileanu și Alexandru Ion, dar și muzicieni populari precum Sore, Speak, Ștefania, Feli Donose, Mira, Cornel Ilie, Elena Gheorghe, Nicole Cherry și Lidia Buble. Campionii David Popovici și Leonard Doroftei au fost, de asemenea, prezenți, adăugând eleganță și strălucire evenimentului.

Invitații au fost transportați în lumea inspirată de universul Bridgerton, dansând sub candelabre sclipitoare, bucurându-se de decorul imersiv și sărbătorind lansarea sezonului al patrulea. Seara a fost o combinație strălucitoare de eleganță, muzică și farmecul inconfundabil al serialului – o experiență care va rămâne vie mult după ultimul dans.

Oana Roman și-a spus părerea sinceră

Printre cei care au comentat evenimentul s-a numărat și Oana Roman, care nu a fost prezentă la bal, dar a avut o reacție ironică în mediul online. Vedeta a postat un mesaj tranșant pe rețelele de socializare, lăsând să se înțeleagă că privește cu scepticism entuziasmul creat în jurul evenimentului.

„Simt enorm și văz monstruos cu toți prinții și prințesele închipuite. Am râs tare azi. Foarte tare”, a scris Oana Roman, stârnind reacții împărțite în rândul urmăritorilor săi.

Cerere în căsătorie la Balul Mascat Bridgerton

Dragostea și romantismul au domnit la Balul Mascat Bridgerton, când, spre încântarea tuturor celor prezenți, un fan a fost invitat în mod neașteptat pe scenă pentru a-și cere iubita în căsătorie. Momentul magic, încununat de felicitările pline de emoție din partea actorilor, a adus o poveste de basm la realitate – direct din universul Bridgerton.

