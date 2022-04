Astăzi, la prima oră a dimineții, Oana Roman și Isabela, fiica ei, au plecat de acasă. Au mers să se întâlnească cu Petre Roman la biroul lui. Acum, acesta lucrează la Institutul Revoluției Române.

„Ieri am stat cu mama de ziua ei, azi am fost în vizită la tată. Ne era tare tare dor de el. Arată fabulos și am stat câteva ore și am povestit împreună. Me happy.”, a transmis Oana Roman, care a și făcut o poză alături de fiica Isabela și Petre Roman.

Ea a mai adăugat că toată dimineața au petrecut-o împreună și că bunicul i-a făcut un cadou nepoatei. „Noi de azi dimineață am venit la tata, ieri am stat cu mama și azi am stat cu tata aproape toată dimineața. Am venit la el la birou și Iza a fost foarte încântată că s-a întâlnit cu el.

I-a dat tata și o carte cu dedicație și acum plecăm pentru că am o filmare și multă treabă prin oraș, dar întâlnirea cu tata a fost foarte drăguță. Și am să vă arăt, suntem la el la birou, suntem la Institutul Revoluției Române unde tata este director. I-a povestit Izei multe lucruri interesante azi… și a fost… îmi era dor, îmi era tare dor de el”, a declarat Oana Roman în social media, conform fanatik.ro.

Oana Roman, despre relația ei cu Petre Roman

Oana Roman suferă că nu se vede atât de des pe cât și-ar dori cu Petre Roman, iar vizitele lor sunt foarte rare. „Din păcate, noi ne vedem mult prea rar, în ultimii ani, asta este cea mai mare durere a sufletului meu. Mă doare fizic și psihic, cumva, din ce în ce mai tare. Dacă e ceva care mă apasă îngrozitor și care îmi lipsește cel mai tare este această lipsă de comunicare cu tata, această lipsă a prezenței lui fizice, atât în viața mea, cât și a fiicei mele. Oricât de mult aș dori să îl înțeleg, nu reușesc. Mă gândeam că au trecut Crăciunul și ziua Izabelei, că urmează ziua mea, iar tata nu a fost prezent lângă noi, în niciunul dintre aceste momente.

Am multe amintiri frumoase cu tata. Am însă și una de suflet, de când aveam vreo 7-8 ani. Tata este pasionat de munte, iar pe vremea aceea mergea în fiecare weekend la Predeal și urca până la Susai. A promis că mă va lua și pe mine, așa că într-o sâmbătă m-a trezit foarte devreme și am plecat amândoi cu trenul. Am urcat împreună la Susai, dar, pe drumul de întoarcere, ne-a prins o ploaia absolut îngrozitoare, mi-era foarte greu să cobor. M-a luat în spinare și a coborât așa cu mine, tot drumul. Am ajuns la gară, am urcat într-un tren internațional, cred că venea din Ungaria, avea cușetă. Nu am găsit locuri libere, așa că am stat amândoi pe culoar, până la București. E o amintire foarte dragă cu el…”, a declarat vedeta pentru ego.ro.

Petre Roman a fost căsătorit cu Mioara Roman, dar au divorțat în 2007. El s-a recăsătorit cu solista de muzică populară Silvia Chifiriuc, cu care are un băiat.

