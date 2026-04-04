Diferențele de preț dintre România și alte state europene continuă să stârnească reacții, mai ales atunci când vine vorba despre produse de bază. De această dată, Oana Roman a atras atenția asupra unei situații care a luat-o prin surprindere și a devenit rapid subiect de discuție în mediul online.

Vedeta a povestit că, în drum spre casă, a făcut un scurt popas în zona Dorobanți, unde a intrat într-o brutărie pentru a cumpăra o baghetă. Prețul plătit pentru un produs atât de simplu a surprins-o și a determinat-o să își exprime nemulțumirea public.

Oana Roman a comparat imediat situația cu prețurile din Franța, unde, potrivit spuselor sale, o baghetă costă mai puțin, în ciuda faptului că nivelul de trai este semnificativ mai ridicat.

„Am ajuns acasă, dar în drumul meu spre casă m-am oprit în Dorobanți, ca să mă întâlnesc cu cineva, să iau ceva. M-am oprit la o brutărie. Știți cât costă o baghetă în Dorobanți? 12,5 lei. Știți cât costă o baghetă în Franța? La Paris, de exemplu, 1 euro și 9 cenți (5,55 lei). Ferească Dumnezeu! Cum este posibil ca în România o baghetă să coste 12 lei? Adică dublu și față de cât costă în Franța, unde puterea de cumpărare este mult mai mare și salariile sunt mult mai mari. De ce? Explicați-mi și mie, de ce în România o baghetă costă 12 lei?”, a spus revoltată Oana Roman într-un video publicat pe pagina sa personală de Instagram.

Cum își va aniversa Oana Roman ziua de naștere

Pe 13 aprilie, Oana Roman va împlini 50 de ani, iar prietenii ei se așteptau la o petrecere spectaculoasă.

„Nu, tocmai. Nu e nicio petrecere, toți prietenii mei așteaptă să-i chem la o petrecere și i-am anunțat pe toți că nu o să-i chem la nicio petrecere, pentru că nu o să fac nicio petrecere”, a dezvăluit ea.

Oana Roman a dezvăluit ce planuri are pentru ziua ei. „O să plec departe, în capătul celălalt al lumii, ca să fiu eu cu Isa de ziua mea. Și să mă bucur, și să-mi fac eu mie un cadou”, a spus Oana Roman.