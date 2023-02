Oana Roman a spus, recent, că de mult timp ea și partenerul său nu mai rezonau deloc, însă relația a mers din inerție.

„Sunt datoare publicului meu, care își ia timp din viață ca să mă urmărească. Sunt datoare să fiu sinceră și asumată și să nu mint sau să păcălesc în vreun fel. Când ceva s-a rupt fundamental între doi oameni, oricât ai încerca, nu se mai poate repara nimic.

Eu am sperat și am pierdut timp, ani, nervi și liniște. Se încheie totul în termeni mai grei și mai răi decât acum doi ani când am divorțat. E dureros să văd că efectiv nu mai avem absolut nimic în comun și mă întreb dacă am avut vreodată”, a spus Oana Roman, potrivit Cancan.

„Nu mai pierdeți timp dacă nu sunteți ok într-o relație nefericită. Eu am pierdut timp și am eșuat lamentabil în relația de cuplu. M-am complăcut prea mult într-o relație în care nu eram fericită, nu eram împlinită și nu mă simțeam confortabil. Oricât de greu este, nu mai pierdeți timp, pentru că timpul nu se mai întoarce”, a mai spus Oana Roman.

Ce și-au transmis cei doi după despărțire

Pe 13 ianuarie, Oana Roman și Marius Elisei au sărbătorit 10 ani de relație, iar la câteva zile după au anunțat despărțirea. Cei doi nu se mai înțelegeau și au decis să pună punct definitiv. Ei au divorțat în anul 2021, la notar, însă s-au împăcat la câteva luni după.

Acum, Marius Elisei a decis să plece de acasă și să o părăsească pe Oana Roman exact când ea avea cea mai mare nevoie de ajutor, pentru că are de îngrijit puii cățelușei lor, Luna, dar și alte treburi pe care nu le poate face singură. Fostul partener al vedetei a mărturisit că nu mai vrea să aibă nicio legătură cu ea, potrivit Spynews.

Marius Elisei a postat și un nou mesaj: „Sunt oameni care nu pot trăi fără să îi bârfească sau să-i judece, mai bine spus, pe cei din jur.

Eu sunt de părere că nu e decât distructivă atitudinea asta și caut s-o evit. Lasă-mă așa cum sunt eu, gras, slab, înalt, prost, deștept, cum mă bârfești tu, toate modurile posibile în care mă bârfești și mă vorbești, lasă-mă așa să fiu eu, sănătos, cum sunt eu, nu contează”.

Fiica lui Petre Roman nu are de gând să nu spună nimic despre despărțirea de tatăl fetiței sale. Pe Instagram, Oana Roman a distribuit un mesaj despre zodia Balanță, adică zodia fostului ei soț. „BALANȚĂ: Îmi pare rău că ai înțeles greșit tot ce am spus și am făcut, tot vina ta e”. Oana a reacționat: „Exact. 10 ani am auzit acest discurs”.

