Oana Roman a schimbat cinci case până să ajungă la cea pe care o consideră ideală. Totuși, în toate cele cinci mutări, a avut grijă să nu înstrăineze obiectele de valoare pe care le-a moștenit din generație în generație. „Despachetăm și nu se mai termină. Eu nu știu cum au intrat atâtea într-un apartament. Am cărat trei camioane pline, pe care le-am strâns în opt ani de apartament. Am despachetat două zile continuu și nu am terminat. Și cred că nu ai înțeles că am aruncat la greu și mai am de aruncat”, ne-a povestit Oana, completând că această casă este o combinație între nou, vechi și de colecție. „Este a cincea mea casă, dar pot să spun că este casa visurilor mele, din toate punctele de vedere pentru că are curtea pe care mi-am dorit-o, băi și dormitoare mari, așa cum am visat”.

«Designul l-am făcut singură»

Fosta prezentatoare TV a fost designerul de serviciu și a amenajat casa astfel încât să se adapteze atât pentru ea și soțul ei, Marius Elisei, să fie pe placul fiicei lor, Isabela, dar să-și găsească locul și mama ei, Mioara Roman. „Apartamentul vechi l-am predat la termen, fix pe 5 noiembrie, așa cum am stabilit. În casa nouă am cumpărat doar bucătăria și dressingul, în rest am adus tot din fosta noastră casă. Sunt foarte mulțumită de cum mi-a ieșit casa, pentru că designul mi l-am făcut singură și a ieșit beton, fix cum mi-am dorit. Însă am o mare nemulțumire, pe care sunt sigură că mi-o împărtășesc și alții atunci când se mută în casă nouă: cei care trebuiau să-mi aducă mobila au întârziat foarte mult, motiv pentru care nu am canapea, nu am dulap în dormitor, nu am noptiere și tot așa!”, ne-a mai povestit Oana.

«Am serviciu de cafea vechi de 100 de ani»

Dacă unele zone ale casei nu sunt terminate, dormitorul Mioarei Roman este așa cum și-a dorit fosta soție a lui Petre Roman. „Mamei i-am făcut dormitor, i-am făcut birou, are baia ei, are tot ce-i trebuie, exact în stilul ei. I-am adus toată mobila ei, inclusiv secreterele alea pe care eu le pândesc de vreo 20 de ani și ea nu vrea să mi le dea. Chiar îmi spunea mama că în casa asta este ce a rămas important din casele bunicii mele, a mamei mele și a mătușii mele. Am adunat din trei generații”, a mai povestit Oana, bucuroasă a reușit să strângă toată zestrea ei, obiecte de artă care au sute de ani vechime: „Am descoperit că am serviciu de cafea vechi de 100 de ani, dar și două rânduri de argintărie. Am o groază de obiecte și de lucruri care s-au strâns de-a lungul a trei generații și care acum sunt toate la un loc”.

