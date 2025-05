Oana Roman, în vârstă de 49 de ani, a avut o reacție puternică în direct, în cadrul emisiunii Xtra Night Show difuzată la Antena Stars, moderată de Andrei Ștefănescu și Nasrin Ameri. Deși inițial discuția a fost relaxată și a vizat aspecte pozitive din viața ei, atmosfera s-a tensionat rapid după ce prezentatoarea TV a adus în discuție fotografiile recente în care fostul soț al Oanei, Marius Elisei, este surprins petrecând timp cu fiica lor, Izabela.

Oana Roman, deranjată de întrebările prezentatoarei Nasrin Ameri

Întrebarea a stârnit o reacție vehementă din partea vedetei, care a evitat cu fermitate să comenteze:

„Deci nu vreau să comentez că mă enervez și nu are rost. O să spun lucruri care nu o să-ți convină nici ție. Mai bine nu le spun, nu are rost”, a declarat Oana, vizibil afectată de subiect.

„Pe mine mă bucură să văd un tată lângă fiica lui”, a adăugat Nasrin, însă Oana Roman a insistat: „Nu mai continua. Te rog eu frumos pentru că Iza se uită la televizor și nu vreau. Repet…”, a spus vedeta, vizibil deranjată de subiect.

Ieșirea nervoasă vine în contextul unei istorii tensionate între Oana Roman și Marius Elisei, după divorțul lor. Vedeta a vorbit în trecut despre dificultățile întâmpinate în relația cu fostul soț, menționând inclusiv demersuri legale pentru ca acesta să-și îndeplinească obligațiile financiare față de fiica lor, prin pensia alimentară stabilită de instanță.

Fotografiile care îl arată pe Marius Elisei într-o ipostază de „tată model” au fost, potrivit Oanei Roman, o tentativă de reabilitare a imaginii publice a acestuia.

Ce spune Oana Roman despre întâlnirea dintre Marius Elisei și fiica lor

Recent, paparazzii Spynews.ro au surprins imagini cu Marius Elisei și Isabela împreună, la o plimbare și la mall, ceea ce a stârnit o reacție din partea Oanei Roman. La un eveniment monden, aceasta a comentat aceste imagini, mărturisind că astfel de momente sunt foarte rare și că întâlnirile dintre tată și fiică au loc doar de câteva ori pe an.

„Au fost la o plimbare care a durat fix o oră și jumătate. A fost a doua întâlnire a lor din acest an, s-au mai văzut o dată după ziua ei, undeva pe 24-25 februarie, tot pentru o oră și jumătate. Așadar, cele două întâlniri din acest an au fost de o oră și jumătate fiecare. Probabil va mai fi una peste vreo trei luni și încă una la final de an. Cam asta e succesiunea: 3-4 întâlniri pe an, de maximum o oră și jumătate, două, nimic mai mult. Mă mir că fix în ziua în care s-a întâlnit cu ea, a doua oară în acest an, din cele 3-4 dăți maxime în care se văd, paparazzii au fost chiar acolo. Mi se pare foarte ciudat, dar asta e”, a spus Oana Roman pentru Spynews.ro.

Și a continuat: „Ideea e că nu petrece mult timp cu el, din păcate, chiar dacă, prin această mișcare, s-a dorit să se arate că există grijă și timp petrecut împreună. Nu e chiar așa”.

Oana Roman nu o întreabă pe Isabela despre tatăl ei

În privința discuțiilor cu Isabela despre aceste întâlniri, Oana a clarificat că nu obișnuiește să intre în detalii. „Nu o întreb. Niciodată nu mă bag. Doar îi spun că îmi pare bine că se vede cu tati. Eu îmi doresc ca ea să se vadă cu el și să petreacă timp, dar niciodată nu o trag de limbă, nu îi pun întrebări, pentru că știu că nu s-ar simți confortabil și nu mi se pare normal să fac lucrul acesta”, a mai spus Oana Roman.

Oana Roman și Marius Elisei s-au separat definitiv după o perioadă de scurtă împăcare, iar vedeta a explicat că relația cu fostul soț nu mai îi aducea deloc bine, motiv pentru care au ales să meargă fiecare pe drumul său. În prezent, Marius Elisei are o nouă iubită, dar, așa cum a recunoscut Oana, timpul petrecut cu fiica lor, Isabela, este din ce în ce mai limitat. Deși fiica lor este afectată de aceste întâlniri rare cu tatăl ei, Oana speră ca lucrurile să se îmbunătățească în viitor.

