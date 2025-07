Vedeta în vârstă de 49 de ani s-a relaxat alături de Isabela, fiica ei, pe Costa de Azur, acolo unde mai multe dintre prietenele ei locuiesc. Iar odată ce a ajuns înapoi în țară, Oana Roman a dezvăluit că deja a planificat încă o vacanță.

„Ne-am întors din vacanță, a fost superb. Hotelul a fost super mișto, camera mare, serviciile foarte bune, super bine poziționat… Chiar a fost super! Am stat o săptămână și ne-am plimbat, am fost cu barca, am fost pe insulă, am fost la Monaco, am fost la San Remo, ne-am plimbat peste tot. Am fost la plajă… Săptămâna viitoare plecăm în Creta. Pe 16 iulie. Plajă, piscină… O să fie super”, a spus pentru Click vedeta.

Întrebată dacă se mai gândește să se mute definitiv din România, așa cum a anunțat de mai multe ori în trecut, Oana Roman a afirmat că și-a căutat locuință în Franța, iar apartamentele nu i se par deloc scumpe, comparativ cu prețurile din România.

Fiica lui Petre Roman chiar a precizat că i se pare că totul este mai scump în România, decât pe Coasta de Azur.

„M-am uitat la prețuri, să știi că găsești și cu 200.000 de euro un apartament. Adică e ok. E mai scump la noi… Și cafeaua e mai scumpă la noi. La noi e mai scump ca pe Coasta de Azur. Sincer! Așa că da, ne mutăm acolo”, a mai spus Oana Roman pentru sursa citată.

Declarațiile vedetei vin la doar câteva zile după ce s-a plâns pe rețelele de socializare că a plătit într-un mall din București, pe o cafea, mai mult decât costa aceeași băutură în Franța.

„Șocul întoarcerii în România. Un dublu espresso la mall e 22,5 lei, adică 4,5 euro. Mai scump ca la Cannes”, a scris Oana Roman pe Instagram, la story, în dreptul unei fotografii în care apărea bonul fiscal din București.