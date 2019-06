Oana Sârbu provine dintr-o familie de artiști: tatăl său, Romulus Sârbu, este actor de pantomime, fiind angajat încă de la vârsta 18 ani, la Teatrul lui Tănase, fratele acestuia a fost pictor și profesor de arte plastic, iar o altă mătușă a cântat operă. Înclinația sa artistică a fost practic o moștenire din familie, ea dorindu-și să facă muzică de când era copilă.

Cu toate acestea, părinții săi s-au opus, iar Oana a trebuit să amâne momentul până la vârsta de 17 ani, atunci când și-a făcut debutul pe scenă, participând la ”Steaua fără nume”, după ce și-a convins cu greu rudele să-și dea acceptul. Deși copilă fiind, voia să cânte, familia a dat-o la sport, nu neapărat pentru a face performanță, ci în primul rând pentru a se dezvolta frumos.

A făcut gimnastică, înot și atletism

Doar că ea nu o avea drept model pe Nadia Comăneci, la acea vreme, idolii săi erau Margareta Pâslaru sau Marina Florea, după cum ne-a mărturisit. Astfel că, după ce și-a încercat norocul și talentul la gimnastică, înot și atletism, Oana a ajuns la vârsta de 14 ani să cânte într-un cor.

”Mi-am dorit să cânt de mică. Ai mei nu m-au sprijinit prea mult. M-au dat la gimnastică. Pentru că eram micuță și subțirică, ca să mă dezvolt mai bine, m-au dus la «Emil Racoviță», la liceu sportiv. Am făcut gimnastică, înot și atletism. Am făcut însă sport de performanță în primii ani. Apoi am continuat în cadrul obișnuit. Dar am colegi care au ajuns performeri în diverse situații, chiar și la circ.

Debutul l-am avut la Teatrul Tănase. Acolo, tatăl meu a făcut istorie. La 14 ani am început să cânt în Corul Preludiu. Acolo mi-am făcut ucenicia. La 17-18 ani am participat la «Steaua fără nume».

Tata fiind în zona asta și știind cât era de grea viața, nu și-ar fi dorit să fac asta. În familie, toată lumea a avut voce și talent artistic. Bunicii cântau foarte frumos, am avut și o mătușă care a cântat operă, fratele tatălui meu a fost pictor și profesor de arte plastic la «Tonitza».

Am crescut într-o familie cu educație artistcă”, a declarat Oana Sârbu pentru Libertatea.

A vrut doar muzică, nu și actorie!

Surprinzător, deși Oana Sârbu a dat lovitura prin rolul său din ”Liceenii”, fiind la acea vreme selectată dintre sute de candidate pentru a fi Dana, personaj principal și partenera lui Ștefan Bănică junior, aceasta mărturisește că nu și-a dorit să urmeze actoria. ”Nu mi-ar fi plăcut să fac altceva în afară de muzică, nici măcar actorie. După seria «Liceenii», nu am mai jucat nicăieri. Am mai primit oferte, pe la începutul anilor 90, dar nu am mai dorit să joc. Anul ăsta se fac 33 de ani de la «Liceenii»”, ne-a mai spus aceasta.

