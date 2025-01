VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Invitată în podcastul lui Bursucu, Oana Zăvoranu a făcut declarații care au atras atenția tuturor. Actrița, cunoscută pentru rolurile sale memorabile din telenovele precum „Numai iubirea” și „Păcatele Evei”, a dezvăluit pentru prima dată cu cât era plătită pe vremea când se afla în plină ascensiune profesională în industria televiziunii.

„Eram plătiți în televiziune cu bani puțini, cel puțin eu. Luam 150 de dolari pe episod. Eram plătită la episod și puteam să filmăm și 5 zile la un episod. Nu ni se dădeau banii pe săptămână, ci la lună. Eu trăiam doar din munca mea. Pe 3.000 de dolari. (…) Eu niciodată nu am cerut bani bărbatului. Eu dacă am putut întotdeauna am oferit cadouri scumpe. Eu niciodată nu am putut să spun bărbatului să-mi dea și mie bani”, a povestit Oana Zăvoranu la podcastul lui Bursucu.

Oana Zăvoranu, o carieră construită cu ambiție

Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității Titu Maiorescu din București, Oana Zăvoranu a fost sfătuită de prieteni să își încerce norocul în televiziune. În urma unui casting organizat pentru emisiunea „Vară pentru 2” de la TVR 2, Zăvoranu a fost aleasă prezentatoare, marcându-și astfel debutul în acest domeniu.

Ulterior, Oana a continuat să lucreze pentru postul public, prezentând emisiuni la TVR 1 și având ocazia de a modera celebrul festival „Cerbul de Aur” în 2004.

Cariera de actriță a început în 2002, odată cu debutul în sitcom-ul „La bloc”. În 2004, Zăvoranu a făcut pasul către cinematografia internațională, interpretând rolul Eugeniei Modigliani în producția italiană „Modigliani”, regizată de Mick Davis. Filmul, care i-a avut în distribuție pe Andy Garcia și Elsa Zylberstein, a fost filmat în România și a înregistrat un succes considerabil, cu încasări de peste 1,5 milioane de dolari americani la nivel internațional.

Oana Zăvoranu a devenit una dintre cele mai populare actrițe de telenovele din România, grație rolului său din „Numai iubirea”, prima telenovelă românească. Personajul său, Andreea Damaschin, o femeie ambițioasă și lipsită de scrupule, a rămas în memoria publicului drept unul dintre cele mai puternice roluri negative.

În 2005, Oana a jucat în „Păcatele Evei”, unde a interpretat-o pe Eva Cernat, un redactor de ziar de scandal, consolidându-și reputația de actriță versatilă. În aceeași perioadă, a moderat emisiunea „Corazon Latino”, difuzată de Media Pro.

După încheierea colaborării cu Media Pro, Zăvoranu și-a concentrat atenția asupra carierei muzicale. În 2007, artista și-a lansat albumul de debut, „Mai Bună ca Niciodată”, prin intermediul casei de discuri Roton. În ciuda investițiilor și promovării intense, single-ul „Cariño” s-a clasat doar pe locul 99 în Romanian Top 100.

Actrița a avut parte și de controverse în timpul filmărilor pentru videoclipul piesei „Pusă pe Fapte”, regizat de Marian Crișan, exprimându-și nemulțumirea cu privire la faptul că regizorul a refuzat prezența presei și includerea motanului său, Marty, în videoclip.

În 2009, Oana Zăvoranu a semnat un contract cu Kanal D, unde a moderat emisiunea „Pact cu diavolița”. De asemenea, în 2019, a revenit pe micile ecrane într-un serial produs de Antena 1, interpretând un personaj negativ principal, „Diva”.

