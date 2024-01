În anul 2021, în pandemie, Oana Zăvoranu și-a lansat pe YouTube propria emisiune online. În cadrul acesteia, actrița lua în vizor mai multe vedete, printre care Adelina Pestrițu, Oana Roman, Cristina Ich și multe altele.

Emisiunea ei s-a încheiat însă acum doi ani, vedetele au și reacționat și au dat-o în judecată pe Oana Zăvoranu pentru defăimare. Unele au și câștigat procesele, iar actrița a fost nevoită să le plătească daune morale.

Cu toate acestea, Oana Zăvoranu își anunță acum revenirea pe Youtube. Pe Instagram, ea a transmis: „Nu știu dacă zilnic, dar măcar la două zile am să revin pe canalul meu de YouTube, cât și pe Facebook, posibil și pe Instagram. Cu opinii pertinente la zi legate de modă, politică, credință, viață, psihologie, trezire spirituală, bani, demnitate, curaj și multe alte subiecte pertinente.

Că văd că toate neavenitele și neaveniții tropăie ca elefanții și muștesc de idei și păreri de ne-am… Fără experiența vieții, fără cunoștințe sau drept de a emite opinii care să îi tulbure sau oripileze pe alții”, a explicat ea.

Oana Zăvoranu: „Ne vedem peste tot”

Totodată, actrița a susținut că fanii i-au cerut să revină. „Mi se spune de mult că e nevoie de mine, de vocea mea, de spiritul meu de lider, de personalitatea mea puternică care nu a reușit să fie înăbușită în profida tunurilor puse pe mine în toate direcțiile.

Tocmai de către dușmani perfizi care stau ascunși. (…) Așa că am decis ca de săptămâna asta spre final, după o lansare cu succes și o binecuvântare de la cel de sus să mă întorc. (…)

Cât am putut v-am făcut bine și am plătit la fiecare cuvânt. Fără voi, cei cărora v-am deschis mintea, să mă susțineți. Măcar de data asta am încrederea că tot ce vă voi spune o să vă miște la propriu. O să vă facă să înțelegeți că nu mai merg tolerate caracterele lipsite de orice Dumnezeu, că voi puteți schimba ceva, stând cu brațele încrucișate nu se va întâmpla nimic. Trebuie să puneți în aplicare ceea ce vi se spune că e corect de către oameni avizați, nu de către toate rapandulele. Ne vedem peste tot”, a încheiat Oana Zăvoranu.

Oana Zăvoranu va avea și o afacere nouă

În ultima perioadă, Oana Zăvoranu a trecut printr-o mare încercare pe plan personal. Ea și Alex Ashraf au fost la un pas de divorț, după ce bărbatul a înșelat-o. Au trecut însă peste neînțelegeri, s-au împăcat și acum se concentrează la viața lor profesională.

După ce a avut probleme cu clinica medicală pe care a deschis-o acum câțiva ani, Oana Zăvoranu a anunțat pe Instagram lansarea noii sale afaceri. E vorba despre un magazin online de haine. Va vinde articole vestimentare.

„Pentru că sunt un om puternic și luptător, merg înainte cu încredere și credința că nimeni și nimic nu mă poate opri din a mă reinventa, oricât de dificil este să las în spate (pentru moment) jaful samavolnic săvârșit asupra averii și a familiei mele”, și-a început Oana Zăvoranu mesajul postat pe Facebook.

În curând, site-ul unde Oana Zăvoranu își va vinde haine va fi lansat. Referitor la linia ei de articole vestimentare, care se numește Oana Zăvoranu Sexycool, spune că acestea sunt inspirate din stilul ei.

„Dar totul la momentul potrivit…Știu că absolut tot o să fie așa cum știe Dumnezeu că trebuie să fie în ceea ce mă privește, așa cum EL a știut mereu, Pentru că DA, eu cred în DREPTATEA DIVINĂ, eu cred că tot ceea ce este al meu o să se întoarcă la mine însutit!

Între timp, viața merge mai departe și cum spuneam la început, este săptămâna în care după multă muncă, site-ul este aproape gata și acolo veți găsi, PRIMA MEA COLECȚIE DE HAINE EVER… pe care am numit-o, firește, OANA ZĂVORANU SEXYCOOL”, a mai scris ea pe Instagram, înainte de Anul Nou.

