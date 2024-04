„Cîrstoiu a fost propus de domnul Ciolacu cu două zile înainte și a fost sondat ulterior. Eu susțin că e benefic ca el să vină cu clarificări și să lămurească aceste acuzații”, a spus Ciucă, la Digi24.

PNL voia să-l propună pe profesorul Tiberiu Florescu, de la Arhitectură, dar discuțiile cu acesta au eșuat, a spus Ciucă.

„Acolo ajunseserăm, pentru că a fost încercarea de a-l convinge pe profesorul Tiberiu Florescu, profesor la Arhitectură, am discutat, ne-am văzut amândoi cu el, a declinat oferta noastră și a trebuit să se identifice un alt candidat. Noi n-am avut candidat, că n-am avut, și s-a căutat un candidat în afara celor două partide politice”, a spus Ciucă.

Despre Cîrstoiu, Ciucă a spus că este „un candidat foarte motivat”.

„Senzația mea și atunci și acum că este un candidat foarte motivat. Motivația nu vine peste noapte, probabil că a avut o oarecare rădăcină în gândirea domniei sale și are și o justificare (…)”, a spus Ciucă.

„Într-o situaţie de extremă urgenţă, PNL va avea propriul candidat”

Totodată, Nicolae Ciucă, a afirmat că, în eventualitatea retragerii lui Cătălin Cîrstoiu, dacă nu se va găsi un alt candidat comun, care să nu fie membru al niciunuia dintre cele două partide, PNL va avea propriul candidat.

Recomandări Puterea clanului Corduneanu. Liderul decedat al grupării a fost anchetat pentru trafic de droguri, cămătărie, trafic de persoane și acte de violență, dar condamnat doar pentru „spionarea soției”

„Avem planul B, avem planul C. Dacă va fi nevoie, PNL, într-o situaţie de extremă urgenţă, va avea propriul candidat, nu este o problemă”, a spus Ciucă, care nu a dorit să dezvăluie despre ce planuri e vorba.

Totodată, Nicolae Ciucă a insistat că PNL nu ar fi de acord cu susţinerea lui Cristian Popescu Piedone.

Întrebat de ce PNL nu-l susţine pe Nicuşor Dan, Ciucă a explicat că formaţiunea a reuşit să determine o alianţă pentru europarlamentare şi pentru unele judeţe la alegerile locale.

„Ar fi absolut de neînţeles, atât timp cât Nicuşor Dan nu vrea să fie membru al PNL, să avem această alunecare către relevanţa candidturii sale către Primăria Bucureşti”, a mai declarat Nicolae Ciucă.

Cătălin Cîrstoiu: Nu mă retrag nici dacă îmi cere Marcel Ciolacu

Cătălin Cîrstoiu a insistat joi că nu se pune problema să se retragă din cursa pentru Primăria Generală, nici chiar dacă premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu îi va cere asta.

„Nu, nu mă retrag. Să nu vă așteptați de la mine la așa ceva. Nici dacă îmi va cere domnul Marcel Ciolacu. Căci nu eu am fost cel care a căutat un candidat la Capitală și a ajuns la varianta Cătălin Cîrstoiu, și, cum am mai zis, eu nu am solicitat nimănui nimic în ideea asta”, a declarat Cătălin Cîrstoiu, pentru Evenimentul Zilei.

Recomandări De ce candidatura lui Cîrstoiu vulnerabilizează alianța PNL-PSD

Managerul Spitalului Universitar de Urgență București se află în centrul controverselor din cauza relației manager la spital de stat – consultații la clinică privată.

Cătălin Cîrstoiu a fost acuzat într-o investigație Hotnews că a consultat pacienţi la clinica privată pe care o deține soția sa, deşi un manager de spital nu poate avea o altă funcție, plătită sau nu, în afara celei de la spitalul pe care-l conduce.

Mai mult, jurnaliștii Hotnews au dezvăluit că pacienți operați la Spitalul Universitar de Urgență București de dr. Cătălin Cîrstoiu sau care l-au căutat pe acesta la spitalul de stat au fost redirecționați de rezidenți către clinica privată a familiei.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat miercuri că primul pas pe care trebuie să îl facă medicul Cătălin Cîrstoiu, este să susţină o conferinţă de presă în care să răspundă la toate acuzaţiile care i se aduc, „altfel „nu putem merge mai departe”.

Acum, Ciucă a spus că a discutat joi seară cu Ciolacu, iar acesta i-a precizat că i-a transmis din nou lui Cîrstoiu să iasă public cu clarificări.

Urmărește-ne pe Google News