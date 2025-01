Oana Zăvoranu, cunoscută publicului drept Querida, a făcut recent dezvăluiri șocante despre dificultățile financiare cu care se confruntă. Invitată la podcastul lui Bursucu, vedeta a recunoscut că și-a pierdut o mare parte din avere după ce a fost înșelată de vrăjitoare.

„Am ajuns pe mâna unor vrăjitoare. M-am dus pe bani, 400 și ceva de mii de euro”, a mărturisit Oana Zăvoranu, precizând că aceste experiențe i-au marcat profund viața. Vedeta a vorbit și despre trădările din trecut: „Pe mine m-a trădat toată lumea. Când spun toată lumea, înseamnă toată lumea.”

Întrebată direct de Bursucu dacă mai are bani, Oana a răspuns sincer: „Nu!”

Oana Zăvoranu, un nou început în afaceri

În ciuda dificultăților, Querida nu se lasă descurajată și încearcă să își refacă situația financiară. Oana a lansat o nouă colecție de parfumuri de lux, inspirată de succesul anterior al afacerii sale. Parfumurile, disponibile atât pentru femei, cât și pentru bărbați, sunt produse în Madrid și reflectă eleganța și rafinamentul pe care Oana dorește să le aducă în viața clienților săi.

„Din 2017, am stat, m-am gândit, am trecut prin toate etapele vieții și am reușit. Direct din Madrid, pentru că de această dată, ca țară de producție, dacă June16 era făcut în Italia, la Milano, de această dată, pentru producția parfumului 33 Legacy Grace.

Aceste parfumuri, dragii mei, de băieți și de fete, vin direct din Spania, din Madrid, unde am luat legătura cu o casă de parfumuri extrem de bine cotată acolo și de câteva luni de zile miros, testez, mă sucesc, mă întorc până am ajuns la aceste două esențe.

Credeți-mă, eu sunt o tipă extrem de pretențioasă când vine vorba de parfumuri și la viața mea am cumpărat și parfumuri exorbitant de scumpe și parfumuri scumpe și parfumuri ieftine și foarte ieftine, pentru că nu știi niciodată”, a declarat Oana Zăvoranu.

Cât costă parfumurile vândute de Oana Zăvoranu

Prețurile parfumurilor vândute de Oana Zăvoranu:

Parfum de damă (100 ml): 600 lei

Parfum de bărbați (100 ml): 600 lei

Set complet (ambele parfumuri): 1.000 lei

Parfumurile din colecția actriței sunt descrise ca fiind esențe sofisticate și senzuale:

33 Grace (damă): Note de bergamotă, piper roz, trandafir, iris, iasomie, caramel, vanilie și mosc.

33 Legacy (bărbați): Note de oud, zmeură, trandafir, mușcată, chihlimbar, vetiver și șofran.

Oana speră ca publicul să fie receptiv la noile sale produse și să îi ofere o șansă de a se repune pe picioare financiar. Deși perioada dificilă prin care trece a fost un subiect sensibil, vedeta rămâne optimistă și determinată să revină în lumina reflectoarelor cu succes.

„Fiecare parfum este o poveste. O poveste despre curaj, grație și puterea de a străluci indiferent de circumstanțe. În 2017, primul meu parfum a fost un succes incredibil, atât în România, cât și internațional. Am demonstrat atunci că un produs creat cu pasiune, originalitate și atenție la detalii poate să inspire și să cucerească.

Astăzi, prin 33 Grace și 33 Legacy, duc această poveste mai departe. Am creat esențe care nu doar completează personalitatea celor care le poartă, ci devin o declarație.

33 Grace este despre eleganță și forță feminină. Este pentru femeia care știe că fragilitatea nu este o slăbiciune, ci o armă secretă. 33 Legacy este despre puterea tăcută a unui lider. Este parfumul unui bărbat care nu are nevoie de cuvinte, pentru că prezența sa spune totul”, se arată pe site-ul oficial al vedetei.

