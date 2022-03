Oase, concurent la „Dancing on ice: Vis în doi”, a renunțat la un proiect de suflet pentru emisiunea de la Antena 1

Recent, Oase a vorbit despre proiectele sale și despre cât de greu este la emisiunea de patinaj dansant de la Antena 1.

„Este mult mai greu să patinezi, decât să dansezi. Iar accidentările sunt la ordinea zilei. Mă accidentez în fiecare zi, non-stop, la cot, la genunchi.

Mă înțeleg de minune cu partenera mea, Andreea Ureche, iar împreună dansăm pentru visul Andreei Voicu. Acum am ajuns să înțeleg mult mai bine visul ei de a ajunge la Olimpiadă. Ținând cont că am început să patinez, îmi dau seama despre câtă muncă și dăruire este vorba pentru a îndeplini un astfel de vis”, a povestit Oase pentru Click.

La scurt timp după ce a câștigat „Asia Express”, în urmă cu trei ani, Oase și-a propus să investească banii într-un bar, de care nu a mai avut însă timp să se ocupe.

„Momentan, cu proiectul «Dancing on Ice» în derulare, am pus barul pe hold. Dar mai urmează un proiect, astfel că nu prea mai am timpul necesar să mă ocup de asta”, a mai adăugat acesta.

GSP.RO Mihaela Buzărnescu denunță relația abuzivă cu Marco Dulca: „Dumnezeu știe prin ce am trecut”. Reacția fotbalistului de 22 de ani

Playtech.ro Vladimir Putin trăiește cea mai mare UMILINȚĂ posibilă. Cum au ajuns să saboteze militarii ruși războiul comandat de liderul Kremlinului

Observatornews.ro ANIMAŢIE GRAFICĂ. Specialist, despre cum a aterizat bolovanul în casa din Hunedoara: A avut o viteză de 400 kilometri pe oră

HOROSCOP Horoscop 31 martie 2022. Taurii se simt prinși între două contradictorii care îi invită la o înțelegere a situației de ansamblu

Știrileprotv.ro Un bărbat care se uita pe fereastră a rămas șocat de ce vede într-o cameră din blocul vecin. A sunat imediat la 112

Orangesport.ro Violată şi bătută de două ori în doar câteva ore. O refugiată ucraineană, clipe de COŞMAR în locul de cazare

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special