Adriana Iliescu, care a devenit cunoscută în toată România după ce a născut-o pe fiica la ei la 66 de ani, petrece foarte mult timp acasă, după ce a ieșit la pensie. În trecut, ea a fost profesor universitare de limba română. E preocupată însă și de Eliza, fiica ei care e studentă la două facultăți.

„În fiecare an, este altfel pentru noi!”

Astăzi, de 1 martie, Adriana Iliescu are însă planuri mari. Se răsfață alături de Eliza. „Sărbătorim sufletește, în liniște, 1 și 8 martie (n.r – ziua mamei). O să ne comandăm un tort bun, dulce, cum ne place nouă, o să ne cumpărăm două buchețele de zambile albastre pentru că alea ne plac nouă, deoarece miros foarte frumos și cam atât. Nimic special!”, a explicat Adriana Iliescu, care a marcat mereu într-un mod aparte venirea primăverii.

„În fiecare an, este altfel pentru noi! De exemplu, în alți ani, dacă era frumos afară, ne plimbam, sau dacă aveam bani, mergeam la o terasă și tot așa. Niciodată nu am avut o tradiție anume. Singurul lucru pe care îl facem în fiecare an este să cumpărăm zambile albastre. În rest, totul variază”, a mai dezvăluit Adriana Iliescu pentru Click.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări INVESTIGAȚIE: Escrocheriile cu reasigurările care scumpesc RCA. Cazul în care statul a plătit 100 de milioane de euro, iar reasigurările doar 7 milioane!

Cum se descurcă Eliza Iliescu la două facultăți

După ce a terminat liceul ca șefă de promoție a absolvenților Colegiului Dimitrie Paciurea și a luat Bac-ul cu media 9,50, Eliza Iliescu a fost admisă la facultatea pe care și-o dorea. Fiica Adrianei Iliescu este studentă la Litere și își dorește să fie profesoară de română și engleză. Adriana Iliescu a anunțat că fiica sa merge și la a doua facultate, cu taxă, la Științe Umane.

Fosta profesoară are numai cuvinte de laudă la adresa fiicei sale și spune că notele acesteia la facultate sunt foarte bune.

„Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune”

„Suntem sănătoase amândouă, ne înțelegem de minune, avem cărți în casă. Îmi cere sfaturi, dar cred că nu prea mai are nevoie de ele, pentru că este mare, ea este la facultate acum, nu mai este la liceu. Atunci când are nevoie de mine discutăm pe diverse teme și o ajut cum pot eu mai bine. Are note doar de 9 și 10 la facultate. Îi place foarte mult filosofia, pentru ea este o mare pasiune, limba română nu mai zic, deoarece este o materie care e ca la ea acasă.

Astazi a mai avut un examen la facultate, așa că de dimineață m-am trezit și i-am pregătit o prăjitură. Și ea gătește în casă, sunt tare mândră de ea. Eu nu știu să pregătesc spaghete bolognese și le face Eliza”, a declarat acum câteva săptămâni Adriana Iliescu tot pentru click.ro.

Recomandări „V-au nenorocit copilul pe viață!”. Ministerul Sănătății a sesizat procurorii, după ce INML a mușamalizat expertiza î

Adriana Iliescu a reușit să intre în cartea recordurilor în anul 2005, după ce a devenit mamă la vârsta de 66 de ani și opt luni prin inseminare artificilă. Ea a fost profesor universitar de literatură, dar în același timp a scris mai multe cărți ce conțin povești pentru copii.

GSP.RO Un olandez mutat la Arad este uimit de ce a găsit în țara noastră, ce spune despre români. „Nu sunteți deloc precum polonezii și slovacii”

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Traian Băsescu, imagini tulburătoare la un an de la AVC. Cum arată acum fostul președinte FOTO

Viva.ro Oreste și soția lui s-au înșelat reciproc, în cei 27 de ani de căsnicie: 'Lili și-a găsit un amant, eu, o doamnă bine...'

Observatornews.ro Cu cât vinde ANAF un Volkswagen Lupo, din 2001, cu 330.000 de kilometri la bord

Știrileprotv.ro Pățania unui bărbat din Brașov care a cumpărat o garsonieră în faza de proiect. La finalizare a primit vestea năucitoare

FANATIK.RO Patru zodii cu noroc în viață până la jumătatea lui martie. Primăvara începe în forță pentru ele

Orangesport.ro Gabi Iancu, şocat când a auzit ce a zis prin cască Istvan Kovacs în Hermannstadt - U Cluj 0-1! Până şi reporterul s-a mirat: "Stai puţin, că e halucinant" | VIDEO

HOROSCOP Horoscop 1 martie 2023. Balanțele au parte de o zi care îi poate ajuta să-și recapete echilibrul interior, cel puțin în evoluția profesională

PUBLICITATE Dr. Bogdan Cociaș explică diferența dintre ecografie, radiografie, tomografie și mamografie