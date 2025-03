„Turcia nu va fi livrată terorii străzii”, a declarat el, avertizînd că manifestaţiile la apelul opoziţiei vor conduce la un „impas”.

Liderul Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), prima forţă a opoziţiei din care face parte Imamoglu, Özgür Özel le-a cerut turcilor să iasă în stradă vineri seara, la ora locală 20.30 (19.30, ora României), după masa de dezlegare a postului Ramadanului, în pofida unor avertismente ale autorităţilor.

Două poduri şi mai multe bulevarde care conduc la sediul Primăriei din Istanbul au fost închise vineri pe o perioadă de 24 de ore, potrivit News.ro.

Maniferstaţii au avut loc, începând de miercuri, în cel puţin 32 dintre cele 81 de provincii tuce, potrivit unui bilanţ AFP.

Ministrul Justiţiei Yilmaz Tunç a catalogat drept „ilegale şi inacceptabile” apelurile repetate ale opoziţiei la manifestaţii.

La Istanbul – unde adunările au fost interzise până duminică -, situaţia s-a tensionat joi seara, iar poliţia a folosit gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc pentru a bloca manifestanţii care voiau să ajungă în emblematica Piaţă Taksim de la primărie.

Thousands of people in Turkiye are protesting the arrest of Istanbuls Mayor Ekrem Imamoglu, a key rival to President Erdogan, on corruption and terror charges. The government has denied opposition claims that its staging ‘a coup. pic.twitter.com/YbfmkgpFLi