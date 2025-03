Dan Bordeianu, unul dintre cei mai apreciați actori români, a dezvăluit că a divorțat în urmă cu trei ani, însă a ales să păstreze discreția pentru binele familiei. Într-un interviu pentru Click!, actorul a vorbit despre relația sa actuală cu fosta soție și despre prioritatea lor comună: creșterea celor două fiice.

„Nu m-am ferit, nu e niciun secret”, a declarat Bordeianu, subliniind că el și fosta sa soție colaborează pentru a le oferi copiilor un mediu stabil și liniștit. Povestea de dragoste dintre actor și mama fetițelor sale a început în anul 2012, iar trei ani mai târziu au decis să se căsătorească. Teodora, fosta soție a lui Dan Bordeianu, lucrează la un brand cunoscut și apreciat.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Dan Bordeianu a divorțat de trei ani

Actorul i-a mulțumit fostei partenere pentru cele două fiice minunate și a afirmat că speculațiile nu contează, atât timp cât micuțele sunt fericite. „Am divorțat deja de trei ani, dar continuăm să ne concentrăm pe creșterea copiilor și pe viața lor, fără a lăsa loc speculațiilor și titlurilor senzaționale”, a precizat actorul.

Recomandări Scumpiri enorme în România. Comparație 2020 vs 2025: mâncarea costă cu 49% mai mult, gazele, cu 84%. Economiștii dau vina pe măsurile statului

Dan Bordeianu a continuat și a mărturisit că este „foarte recunoscător fostei soții pentru cele două fete minunate pe care le-au adus pe lume împreună”, menționând că își dorește ca micuțele să aibă o copilărie „cât mai normală și liniștită”.

Dan Bordeianu a lansat un podcast împreună cu sora lui

Pe plan profesional, Dan Bordeianu își continuă activitatea la Teatrul Nottara și, alături de sora sa, Oana Sorescu, a lansat podcastul „Frați pe aceeași frecvență”, unde discută despre viață și relația lor frățească.

„Sunt foarte mândru de cele trei premiere pe care le-am avut anul trecut: «Ivona, principesa Burgundiei», «Dincolo de tandrețe» și «Zbor deasupra unui cuib de cuci». Spectacolele sunt un adevărat succes și îi invit pe toți să vină să ne vadă! (…) Oana mi-a fost aproape la fiecare pas din viața mea, și sunt foarte norocos să am o asemenea soră. Alături de ea, am început acest proiect pentru a adresa teme de viață și experiențe care pot fi de ajutor celor care ne ascultă”, a declarat actorul.

Dan Bordeianu a trecut de la telenovele de succes la o viață discretă la Brănești

Dan Bordeianu, unul dintre cei mai iubiți actori ai anilor 2000, cunoscut pentru rolurile sale emblematice în telenovele precum „Numai iubirea”, „Lacrimi de iubire” și „Iubire ca în filme”, a ales să se retragă de pe micul ecran și să își trăiască viața departe de agitația showbizului. Actorul, care a cucerit inimile românilor în perioada de glorie a telenovelelor, a dispărut treptat de pe micile ecrane, alegând un drum mai discret și mai liniștit.

Recomandări SUA iau în calcul recunoașterea Crimeei drept teritoriu rusesc pentru a pune capăt războiului din Ucraina

După ani întregi petrecuți pe platourile de filmare și pe scenele teatrelor, Dan Bordeianu a decis în 2013 să se retragă din televiziune și să se stabilească în Brănești, în casa în care a locuit tatăl său. De atunci, actorul a dus o viață liniștită alături de familie, departe de agitația din București, găsindu-și refugiul în natură și în noi pasiuni.

Deși nu mai apare în telenovele, Dan Bordeianu, în vârstă de 50 de ani, nu a renunțat niciodată complet la scenă. Teatrul a rămas o parte importantă din viața lui, însă, în paralel, și-a descoperit și alte talente. Prelucrarea lemnului a devenit una dintre marile sale pasiuni, iar creațiile sale sunt adesea împărtășite cu fanii pe Instagram. De la obiecte decorative până la piese de mobilier, actorul îmbină creativitatea artistică cu măiestria meșteșugului.

„Toți cei care au spus că am dispărut nu mi-au dat niciun telefon. M-au întrebat colegi din teatru dacă m-am lăsat de teatru. Am avut multe premiere în ultima perioadă. Nu, n-am dispărut. Îmi văd frumușel de treabă la teatru. Muncesc pe rupte, dar cu mare plăcere. (…) Îmi place mult filmul. Când am dat la facultate aveam un singur orizont, teatrul. (…) N-am regrete și cred că am făcut cât de bine am putut eu la momentul respectiv. (…) Nu mă simțeam împlinit”, a povestit Dan Bordeianu într-un interviu pentru emisiunea „La Măruță”.

Recomandări Ce pedepse au primit polițiștii acuzați că au omorât un om în Autogara Pitești

Pe plan personal, Dan Bordeianu și-a schimbat complet look-ul, devenind greu de recunoscut pentru fanii care îl asociază încă cu imaginea tânărului romantic din telenovele. Și-a lăsat barbă, poartă părul mai lung și ochelari de vedere care îi conferă un aer artistic și un plus de discreție.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Iarna s-a întors la Brașov. Cum arată străzile după intervenția a zeci de utilaje de deszăpezire

Urmărește-ne pe Google News