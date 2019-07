De Dana Aramă,

Prezentatorul de televiziune Virgil Ianțu a povestit atțât despre experiențele plăcute, cât și despre cele mai puțin plăcute pe care le-a avut de-a lungul călătoriei sale.

„În toată această perioadă am făcut o radiografie sumară a ceea ce am simțit din interacțiunea cu locurile, dar mai mult decât atât, cu oamenii.

Da, am văzut în mai multe cazuri puști de 17 ani, cu părul gelat și tată bogat, purtând teniși de 800 de euro și bând șampanie care costă cât o Dacie, înconjurați cu obediență vădită de alții mai puțin dotați, dar dispuși să râdă la glume proaste pentru câteva ore de atenție și de băutură gratis. Mai trist este că am văzut și fete foarte tinere și frumoase care făceau parte din aceeași categorie de mai sus.



Am văzut și adolescenți care fumează narghilea în deschidere, poate o electronică, mai apoi apelând la țigări normale. Am văzut și domnițe pentru care rezervele de silicon și botox ale țării nu vor fi niciodată de ajuns, cum pentru cei ce le însoțeau, steroizii se servesc de trei ori pe zi și o data seara”, a notat Vorgil Ianțu în mediul online.

Prezentatorul de televiziune a comentat și pe marginea serviciilor slabe, a mizeriei și a lipsei de bun simț.



„Am întâlnit și servicii slabe, mizerie în natură și lipsă de bun simț. Nevoit fiind de împrejurări, am trăit și o experiență, pardon, două, într-un superb tren particular între Constanța – București – Constanța care circulă fără aer, punct. Nu mă refer doar la aerul condiționat, ci la o simplă ventilație, aerisire, orice. Mă simțeam ca într-un film în care eram răpit și dus cu forța într-o baie turcească în care nu mă așteptau niște șefi ai vreunei bande, ci doi copii, unul cu telefonul dat la maxim pe un joc ce avea o muzică repetitivă comparabilă cu picătura chinezească și altul care cu căștile pe urechi cântă tare ceva gen trap românesc cu injurături.

Față în față la un metru aveam imaginea a doi tineri ce s-au pupat tot drumul și îndelung. Frumos, romantic de altfel, chiar erau doi băieți drăguți.

Acum vine momentul unui DAR…”, a mai spus el.

Virgil Ianțu a vorbit și despre lucrurile frumoase de care a avut parte pe parcursul călătoriei sale.



„Pe lângă toate aceste experiențe greu de dus pentru un om cu educație, am avut marea bucurie să întâlnesc locuri superbe, orașe îngrijite cu oameni cărora le pasă de orașul și comunitatea în care își petrec viața. Mi-am spus de multe ori, „Uite că se poate!” Îmi zâmbea față cu gândul că sunt în România și mă simt ca în Germania, Austria, sau Spania. Chiar și la mare, am avut plăcuta surpriză să găsesc locuri decente ca preț și foarte civilizate, servicii bune, oameni educați și bun simț.

Da, din păcate aceste locuri sunt prea puține față de cât ne-am dori, poate că proporția bunului simț este mult prea mică în comparație cu cea a lipsei de respect pentru orice, dar cred că există un fond bun de plecare pe care trebuie să construim în fiecare zi cu noi și cu ceilalți”, a adăugat prezentatorul TV.

Virgil Ianțiu a încheiat mesajul explicând că oamenii ar trenbui să-și schimbe atitudinea în fața lucrurilor care nu le plac și îi deranjează.

„Atitudinea noastră în fața lucrurilor care nu ne plac și ne deranjează trebuie să fie fermă. Nu trebuie să îi acceptăm în jurul nostru pe cei ce vorbesc prea tare într-un spațiu public și trebuie să le atragem atenția. Nu trebuie să îi răsplătim cu „bacsis” pe ospătarii care nu au nici cea mai mică bucurie în a te mulțumi pe tine, client, doar de jenă sau de teamă că se prinde de noi vreun blestem. Nu trebuie să mai urce nimeni, dar absolut nimeni într-un tren care merge ilegal în acele condiții, doar pentru că noi avem treabă să ajungem undeva. Asta e momentul în care trebuie să ne sacrificăm propriul program, propriile interese și să ne cerem drepturile. Nu am nici de ce să asist la un film aproape xxx, de două ore și jumătate, oricum mult prea lung ci trebuie să îl întrerup cu respect, dar cu fermitate.

Sunt lucruri pe care noi trebuie să le facem, noi cei cu carte, educați, crescuți în respect și bun simț, chiar dacă renunțăm la propriile interese de moment.



Eu am greșit în multe rânduri răsplătind diletantismul și nepăsarea, am ignorat și lipsa bunului simț, gândindu-mă că voi fi judecat, culmea, tot eu, că voi crea o atmosferă tensionată sau că voi lasă o impresie neplăcută. Am greșit, dar așa cum eu ofer respect, am grijă să nu deranjez, îmi cer scuze dacă o fac, muncesc cu mine să devin și mai bun pentru mine și pentru ceilalți, așa am nu dreptul ci datoria să le cer celor din fața mea aceleași lucruri care țin de fapt de normalitate, altfel noi vom fi tot mai puțini și lumea va fi a lor, nu a noastră”.

