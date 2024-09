Prezentatorul Virgil Ianțu și Roxana, iubita lui, au o relație de peste 20 de ani. Împreună au o fiică, pe Jasmina, care în vară a luat Bacalaureatul cu brio, iar acum pleacă în străinătate, la studii. Tânăra va face facultatea la Les Roches Global Hospitality Education, o școală de turism și servicii hoteliere din Marbella, Spania, scrie romaniatv.net.

„Cea mai bună investiție pentru niște părinți este educația copilului. Atunci stai liniștit, că se formează. Ne ducem cu ea, stăm câteva zile și după care ne întoarcem fiecare la treaba noastră. Ținem legătura, mai mergem noi, mai vine ea.

Virgil Ianțu despre fiica lui: „Am început de devreme relația bună cu ea și deschisă, am putut gestiona”

A avut o casă deschisă. Noi am avut parte de socializare foarte multă, cu gașca noastră, cu prietenii noștri, vacanțe împreună. Mie mi se pare că fiecare etapă e grea dacă te implici și dacă ții aproape acolo. De la datul cu fundul de pământ la 1-2 ani, până acum, când adolescența e cea mai grea perioadă pentru că sunt pericole mai mari. Am avut grijă.

Pentru că am început de devreme relația bună cu ea și deschisă, am putut gestiona. Amândoi am contribuit și ea este de asemenea în relație cu ambii părinți. Este importantă educația de caracter. Devii un profesionist bun, dar trebuie să înveți să devii și om”, a spus Virgil Ianțu.

Înainte ca fiica lui să dea Bacalaureatul, Virgil Ianțu anunța cu mândrie că tânăra deja luase decizia cu privire la facultate. El a recunoscut atunci că singurele gânduri care îl apăsau aveau legătură cu plecarea tinerei de acasă, care s-a hotărât să studieze în Spania, la o școală unde o să învețe structura unui business.

„Aparent, orice tată stă cu pușca atunci când vine vârsta! Avem o relație atât de faină cu ea, încât nu este nevoie! Probabil glonțul l-am tras atunci când s-a născut și ne-am construit toată relația așa cum o avem astăzi. Sunt foarte relaxat, chiar da! Am fost în urmă cu ceva ani, când nu știam exact, înainte de adolescență sau la începutul adolescenței.

M-am setat și m-am reglat, împreună ne-am reglat! Singurul gând care mă apasă este că o să plece la școală. O să plece de acasă, cum e normal! În Spania pleacă. E o școală care pregătește manageri pentru evenimente, pentru HoReCa, pentru ospitalitate și nu doar atât! Învață structura unui business și de acolo poate să facă chiar orice vrea ea!”, a spus prezentatorul TV într-un interviu pentru Ego.

