Prezentatorul Virgil Ianțu, în vârstă de 53 de ani, a făcut recent un pas important în relația sa de lungă durată cu Roxana, mama fiicei lor. După 22 de ani împreună, cei doi s-au căsătorit la Starea Civilă, urmând să își unească destinele și în fața altarului. Virgil Ianțu a explicat că acest act era necesar pentru a putea avea cununia religioasă pe care și-o doreau de mult timp, dar a adăugat că momentul a fost ales și ca o surpriză pentru Roxana, care a împlinit de curând vârsta de 50 de ani.

Invitat în podcastul „Gând la gând cu Teo”, Virgil Ianțu a împărtășit motivele pentru care a amânat atât de mult acest moment și a explicat perspectiva sa asupra căsătoriei. „

„Roxana a făcut 50 de ani și i-am făcut o surpriză strict legală, ca să putem să mergem la un moment dat la biserică. Pe mine mă enervează chestia asta cu actul care trebuie să stea între mine și Dumnezeu”, a spus Virgil Ianțu.

„Mi s-a explicat greșit la un moment dat de către un preot, că îl minți pe Dumnezeu dacă nu vii cu actul”

Cuplul, care are împreună o fiică de 19 ani, s-a bucurat de acest moment special în intimitate, alături de cei dragi. Decizia de a oficializa relația a venit din dorința de a celebra iubirea lor și de a consolida legătura spirituală, iar Virgil Ianțu a declarat că acest pas marchează începutul unui nou capitol din viața lor de familie.

„Mi s-a explicat greșit la un moment dat de către un preot, că îl minți pe Dumnezeu dacă nu vii cu actul. Apoi, un preot din Timișoara mi-a explicat logic. Mi-a spus că mă înțelege perfect, dar că această nevoie a început atunci când veneau oameni la biserică care erau deja căsătoriți și mai făceau încă o căsătorie. Veneau cu una să facă cununia, deși erau legați cu acte de altcineva. Erau căsătoriți deja. De aceea, de ceva vreme, biserica cere actul. Are o logică până la urmă. Dar dacă eu vreau să merg la biserică, cred că ar trebui făcută o slujbă specială”, a mai povestit Ianțu.

Fiica lui Virgil Ianțu studiază în străinătate

Jasmina studiază la facultatea la Les Roches Global Hospitality Education, o școală de turism și servicii hoteliere din Marbella, Spania, scrie romaniatv.net.

„Cea mai bună investiție pentru niște părinți este educația copilului. Atunci stai liniștit, că se formează. Ne ducem cu ea, stăm câteva zile și după care ne întoarcem fiecare la treaba noastră. Ținem legătura, mai mergem noi, mai vine ea.

A avut o casă deschisă. Noi am avut parte de socializare foarte multă, cu gașca noastră, cu prietenii noștri, vacanțe împreună. Mie mi se pare că fiecare etapă e grea dacă te implici și dacă ții aproape acolo. De la datul cu fundul de pământ la 1-2 ani, până acum, când adolescența e cea mai grea perioadă pentru că sunt pericole mai mari. Am avut grijă.

Pentru că am început de devreme relația bună cu ea și deschisă, am putut gestiona. Amândoi am contribuit și ea este de asemenea în relație cu ambii părinți. Este importantă educația de caracter. Devii un profesionist bun, dar trebuie să înveți să devii și om”, a spus Virgil Ianțu.

