De peste 20 de ani, Virgil Ianțu și Roxana au o relație, însă nu au devenit soț și soție. Au împreună și o fată, pe Jasmina, care de curând a absolvit Bacalaureatul cu brio. Cu privire la relația lor, prezentatorul de la Televiziunea Română a dezvăluit secretul pentru care formează un cuplu atât de reușit.

„Am avut libertate, amândoi ne-am acordat-o. Asta parcă ne-a apropiat și mai mult. Dacă sunt constrângerile prea multe, prea dese, s-ar putea să distrugă o relație. Dragostea nu trebuie făcută cu forța, relația nu trebuie păstrată cu forța, trebuie păstrată în mod natural și când există voință și dragoste reală de ambele părți”, a spus Virgil Ianțu potrivit wowbiz.ro.

„Felul ei de a fi… Prin lucrurile pe care le-a făcut pentru mine, pentru familie, prin felul ei de a fi, prin relația cu prietenii… E un om care se pune tot timpul pe locul 2. Tot timpul vorbește cu cineva pentru a ajuta. I-am zis: „Nu poți să ajuți pe toată lumea”. Stă tot timpul să le rezolve tuturor problemele. E un om extrem de săritor”, a mai povestit Virgil Ianțu, despre care s-a zvonit că și-a cerut în iubita de soție și curând se vor căsători în secret.

Virgil Ianțu: „Nu șțiți ce faină e fata asta”

Conform Cancan, prezentatorul tv și Roxana ar urma să facă marele pas. Virgil Ianțu a cerut-o în căsătorie pe mama fiicei sale într-un cadru intim, iar acum cei doi și-ar face planurile de nuntă.

După speculații privind nunta, Virgil Ianțu are un mare motiv de sărbătoare. Astăzi, 1 august, iubita Roxana a împlinit 50 de ani. El i-a făcut o urare publică, pe Facebook: „Nu șțiți ce faină e fata asta din poze. E un om cum rar întâlnești și sunt foarte norocos că a apărut în viața mea. Datorită ei mi s-au întâmplat cele mai bune lucruri de care mă bucur astăzi.

Mulțumesc, Rox, pentru bunătate și pentru înțelegere, pentru râsul nostru zilnic, pentru copia ta, Jasmina și pentru tot ce faci pentru cei din jurul tău și pentru mine. O urare importantă ar mai fi, să te bucuri de tot ce ți se întâmplă, de emoții și de tot ce primești de la ceilalți și de la viața. La mulți ani, minune de fată și să fii sănătoasă!”.

Virgil Ianțu, declarații despre cererea în căsătorie

Invitat în urmă cu ceva vreme la podcastul lui Cătălin Măruță, Virgil Ianțu și-a deschis sufletul și a vorbit despre familia sa. Mulți s-au întrebat de ce prezentatorul nu s-a căsătorit până acum cu partenera sa, însă aceștia au de gând să facă marele pas în curând. Virgil Ianțu a cerut-o pe Roxana Alexandru în căsătorie în urmă cu aproape 17 ani, într-un mod inedit, atunci când a venit pe lume fiica lor.

„E cerută, e acceptată, inclusiv eu sunt acceptat. Ne iubim de 20 de ani și ne cunoaștem de 22 de ani. Am cerut-o frumos de soție. În ziua în care s-a născut Jasmine, eu am pregătit un săculeț pe care i l-am pus la mânuță… și era și un inel și era și un bilețel pe care scria că «Tati este timid și dacă ai vrea să fii soția lui. Fac eu lucrul acesta pentru el». Eram de față și a zis da. S-a bucurat de această cerere. Nu am apucat să ne căsătorim. Ea muncește, eu muncesc”, a mărturisit Virgil în cadrul podcastului.

