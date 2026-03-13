Olga Barcari, noua concurentă de la Survivor România 2026. Din ce echipă face parte

Competiția Survivor România continuă să aducă surprize pentru telespectatori și pentru concurenții aflați în Republica Dominicană. Producătorii emisiunii pregătesc noi schimbări în structura echipelor, iar tribul Faimoșilor urmează să fie completat de o nouă concurentă cunoscută din showbiz-ul românesc.

După ce, în urmă cu doar câteva zile, doi Faimoși și doi Războinici au intrat în competiție, ediția din această seară va aduce o nouă apariție surpriză. Este vorba despre Olga Barcari, care se va alătura tribului Faimoșilor, potrivit cancan.ro.

Olga Barcari intră în competiție

Olga Barcari nu este străină de provocările televizate. Bruneta, cunoscută și pentru relația pe care a avut-o în trecut cu Cătălin Bordea, a participat anul trecut la Asia Express. În cadrul competiției, ea a făcut echipă cu Karmen Simionescu, iar cele două au avut un parcurs spectaculos, reușind să ajungă până în semifinală.

Experiența din Asia Express ar putea reprezenta un avantaj important pentru Olga Barcari, care este deja obișnuită cu provocările extreme și cu competițiile televizate.

A ajuns deja în Republica Dominicană

Potrivit informațiilor apărute pe o pagină de Facebook dedicată emisiunii, Olga Barcari a ajuns deja pe platourile de filmare din Republica Dominicană și se pregătește să intre oficial în competiție.

„În curând o nouă concurentă se va alătura echipei FAIMOȘILOR la Survivor. Olga Barcari este hairstylist, trainer și expert în tehnicile balayage și airtouch. Olga a mai participat la emisiunea Asia Express 2025, alături de Karmen, unde au ajuns până în semifinalele competiției. Olga se află deja în Republica Dominicană”, se arată în mesajul postat pe o pagină de Facebook.

Intrarea sa în tribul Faimoșilor vine într-un moment în care competiția devine tot mai intensă, iar fiecare nou concurent poate schimba echilibrul dintre echipe.

Rămâne de văzut cum se va integra Olga Barcari în echipă și dacă experiența ei din competițiile anterioare o va ajuta să reziste în jungla dominicană.

