Celebrul artist CRBL, în vârstă de 46 de ani, a hotărât recent să își asume relația cu Olga Guțanu, o tânără de 24 de ani din Republica Moldova, la scurt timp după divorțul de Elena, femeia alături de care a petrecut 16 ani de căsnicie și cu care are o fiică. Decizia lor de a se afișa împreună public a stârnit o avalanșă de comentarii, multe dintre ele fiind critici, mai ales din cauza diferenței de vârstă de 22 de ani.

După ce multă vreme și-a protejat viața personală de ochii curioșilor, CRBL și-a găsit din nou liniștea și fericirea alături de Olga. Originară din Republica Moldova, aceasta are o carieră promițătoare în modelling și a devenit o prezență din ce în ce mai vizibilă în lumina reflectoarelor, în special datorită relației cu artistul.

„Este evident că și pe Olga o deranjează toate aceste lucruri, pentru că ea nu are în niciun caz experiența aceasta să înțeleagă lucrurile, are familie, are prieteni. Mulți dintre ei poate nu mă cunosc pe mine, pentru că sunt din Republica Moldova sau din alte locuri și atunci când vin informațiile așa, și denaturate, evident că se întâmplă niște lucruri”, declara CRBL, la Antena Stars.

Criticile legate de povestea lor de iubire nu au întârziat să apară, iar tânăra a fost adesea ținta răutăților. Însă Olga nu a rămas indiferentă în fața comentariilor negative. Recent, aceasta a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care cânta o melodie sugestivă, adresată direct celor care „își dau cu părerea neîntrebați”. Mesajul puternic al Olgăi vine ca un răspuns clar pentru cei care pun sub semnul întrebării relația lor.

„O să îți treacă! Nu durează mult”, „Sunt două persoane minunate, iar dacă vor rămâne împreună sau nu, e fix problema lor”, „Stați că urmează să vrea să o bage în televiziune”, „Ce tată amuzant ai!”, „Când a scos CRBL melodia „Nu din prima seara”, asta mică avea 4 ani. O fi ascultat-o?”, „Ce mult contează să fii fericit… CRBL e alt om”, „Vezi că și nea Irinel e singur”, au fost o parte dintre comentariile primite de Olga pe Tik Tok.

În ciuda reacțiilor controversate, CRBL și Olga par hotărâți să se bucure de povestea lor de dragoste, fără să se lase influențați de opiniile celor din jur. „Oamenii tot cataloghează diferența asta de vârstă și am tot citit comentarii. Există o limită cu care lumea este de acord. Diferența de vârstă ar putea fi 5 sau 7 ani. Dacă ai trecut peste, nu e bine. Nu înțeleg cine a spus asta. Este amuzant când văd cum alții își trăiesc viețile”, a spus CRBL, în cadrul emisiunii „La Măruță”.

