Olga Verbițchi, veste dureroasă după un control medical de rutină

Olga Verbițchi a mărturisit că obișnuiește să își facă regulat analize medicale, chiar și atunci când nu are simptome sau probleme de sănătate evidente. Cele mai recente investigații au adus însă un diagnostic care a schimbat complet perioada pe care o trăiește acum.

Artista a povestit că medicii au descoperit o afecțiune într-un stadiu incipient, însă suficient de grav încât să necesite intervenție rapidă.

„De curând am trecut niște controle medicale și aparent am fost diagnosticată cu ceva ce este grav, ceva ce s-a găsit în nivelul 2 spre 3, adică la un nivel grav, 3 fiind ceva care duce sau este deja cancer. Din fericire, am o echipă de medici alături cu care colaborez pe acest caz, părinții, familia, soțul alături, care mă susțin și merg împreună cu mine pe acest drum extrem de greu”, a declarat Olga Verbițchi.

Olga Verbițchi a dezvăluit că a i s-a confirmat o diagnoză grea chiar în momentul în care proba rochia de mireasă. Cântăreața s-a decis să rupă tăcerea privind stare sa, pentru a motiva internauții să meargă la controale medicale de rutină, pentru a depista în timp util eventuale probleme de sănătate. Olga a dezvăluit că medicii i-au depistat un potențial cancer în evoluție și că urmează a fi operată în scurt timp.

Artista urmează să fie operată

Cântăreața a explicat că urmează să treacă printr-o intervenție chirurgicală complexă în perioada următoare și speră ca tratamentul să îi permită să depășească acest moment dificil.

„Urmează să am o operație destul de complexă cât mai curând posibil, ca să încercăm să ne detașăm de acest diagnostic și cu speranța că în viitor o să fiu bine”, a mai spus artista.

Olga Verbițchi a transmis că are încredere în medicii care se ocupă de cazul ei și că sprijinul familiei și al partenerului îi oferă puterea necesară pentru a merge mai departe.

Diagnosticul a venit înainte de nunta religioasă

Vestea a venit într-o perioadă care ar fi trebuit să fie una dintre cele mai fericite din viața artistei. Olga Verbițchi urmează să se căsătorească religios peste doar câteva săptămâni, după ce s-a cununat civil recent cu partenerul său.

Artista a vorbit și despre contrastul puternic dintre bucuria pregătirilor de nuntă și diagnosticul primit. „Este o situație grea care mi-a demonstrat iarăși cât de imprevizibilă este viața și care mă face să cred că totuși cel mai frumos moment din viață poate să vină la pachet și cu cel mai greu moment din viața ta. Aveți grijă de voi, pentru că sănătatea noastră este cea mai importantă”, a declarat Olga Verbițchi.

Olga Verbițchi a devenit cunoscută după ce a câștigat X Factor în 2016

X Factor România este competiția care a făcut-o cunoscută publicului larg pe Olga Verbițchi. Artista a câștigat concursul în anul 2016, când avea doar 14 ani, impresionând prin vocea și prezența sa scenică.

De atunci, cântăreața și-a construit o carieră în muzică și a rămas activă în mediul online, unde este urmărită de numeroși fani. Mesajul transmis acum a adus rapid reacții de susținere din partea celor care o urmăresc și a colegilor din industrie.

