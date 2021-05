Olimpia Melinte, detalii despre cele două nașteri. „Aveam nevoie să mă vindec de toată durerea și frica”

„Recunosc, la primul copil toate m-au luat pe nepregătite. Nașterea nu a fost deloc așa cum îmi imaginam eu că va fi, ci cu mari dureri și alte peripeții, ca să nu le zic traume, care mi-au dat bătăi de cap și m-au făcut să nu-mi mai doresc încă un copil pentru foarte mult timp.

Poate că de-asta am și așteptat șase ani până la al doilea. Aveam nevoie să mă vindec de toată durerea și frica pe care am trăit-o în acele ore petrecute în spital, când eram pe jumătate fără suflare și tot ce-mi doream să știu era că am un bebeluș sănătos și că o să reușesc să mă refac pentru a-i fi alături”, a dezvăluit Olimpia pe blogul personal.

Totodată, actrița a vorbit despre a doua naștere. „A venit și momentul epiduralei. Practic, de asta îmi era cel mai frică!

La prima sarcină, anestezia nu a ținut și am simțit totul pe viu, cu multă durere și în același timp frustrare. Acum urma să se întâmple la fel? Doamna doctor Ani Rahimian a venit pregătită cu toate cele necesare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Aveam deja contracții așa că toată procedura a durat un pic mai mult decât mă așteptam, dar totul a mers așa cum ne-am propus.

La un moment dat, din senin parcă, am auzit vocea fetiței mele. A venit pe lume rapid și în cel mai firesc mod, apoi a fost preluată de neonatolog, verificată, a primit nota 10 și a ajuns direct în brațele mele.

Cum mi-a auzit vocea, s-a liniștit. Am stat așa și ne-am privit minute în șir. Era calmă și blândă, s-a lipit de mine ca și cum și-ar fi găsit din nou locul”, a mai povestit actrița din serialul „Vlad”.





Citeşte şi:

RISE Project: Soția procurorului DIICOT care cercetează plângerea lui Băluță la adresa jurnaliștilor a fost avocata lui Goleac și a fiului lui Goleac!

„Vă implor, salvați-l! O să-l omoare”. Apelul lansat de mama jurnalistului Roman Protasevici

Percheziții la clanul Cămătaru. Mai multe persoane, audiate la DIICOT

PARTENERI - GSP.RO EXCLUSIV Ilie Năstase a spus adevărata poveste cu Elena Ceaușescu: „Era rezemată de perete: «Măi flăcău, unde te grăbești așa? Ia vino puțin!»”

Playtech.ro Valeriu Gheorghiță, AVERTISMENT pentru cei care NU vor vaccinul. Ce pățesc cei care au avut deja virusul covid

Observatornews.ro O infirmieră ATI din Buzău, găsită moartă în maşină. Elisabeta, mamă a trei copii, a lăsat un bilet de adio

HOROSCOP Horoscop 26 mai 2021. Vărsătorii au de câștigat din interacțiunile cu cei dragi, foarte mult pe plan sufletesc

Știrileprotv.ro De ce într-un pachet sunt 20 de ţigări. Motivul este incredibil

Telekomsport Prezintă ştirile din sport şi i s-a propus să joace în filme pentru adulţi: ”Mi-au oferit 350.000 de dolari pe lună”

PUBLICITATE Acum 30 de ani, Daniel Dineș, fondatorul UIPath, a răspuns la o întrebare care i-a marcat viitorul