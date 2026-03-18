Odată cu debutul noului sezon al emisiunii, Omid Ghannadi a stat de vorbă cu Libertatea despre poveștile care îl emoționează când filmează pentru „Visuri la cheie”.

Ce l-a impresionat pe Omid Ghannadi la „Visuri la cheie”

„Este o întrebare la care trebuie să răspundem de fiecare dată, deși răspunsul este greu de formulat. Fiecare poveste este impresionantă, tocmai de aceea ajunge și în această emisiune. Un lucru care mă impresionează însă și mai tare este iubirea părinților față de copiii lor, indiferent de greutățile și nedreptățile pe care le întâmpină în viață. Iar în acest sezon avem multe astfel de povești”, a spus Omid Ghannadi în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat ce înseamnă pentru el „Visuri la cheie”, dar și cât de mult interacționează cu alți colegi din echipă, arhitectul ne-a oferit un răspuns sincer și direct.

„«Visuri la cheie» înseamnă emoție, ambiție și multe lecții bune de viață. Mă implic și interacționez cu toată lumea. Secretul unui proiect de succes este comunicarea între colegi”, a adăugat Omid Ghannadi în exclusivitate pentru Libertatea.

L-am rugat pe celebrul arhitect de la „Visuri la cheie” să îl caracterizeze pe scurt pe Dragoș Bucur, dar să ne și dezvăluie ce aduce nou emisiunea de la PRO TV în acest sezon.

„Dragoș Bucur este omul potrivit la locul potrivit! Anotimpul e ceva nou în acest sezon. De data aceasta construim case în plină iarnă, ceea ce ne face viața cumplit de grea”, a mai spus Omid Ghannadi.

Arhitectul născut în Iran a vorbit despre situația din Orientul Mijlociu

Ținând cont că este originar din Iran, țară care a fost atacată de Israel și SUA, după care autoritățile de la Teheran au ripostat și a trimis rachete și drone către zone precum Dubai, Doha sau Abu Dhabi, l-am întrebat pe Omid Ghannadi cum arăta țara lui în momentul în care a plecat de acolo și cum o vede el acum.

„Este o perioadă foarte dificilă pentru țara mea. Îmi este greu în acest moment să-mi exprim durerea și tristețea pentru ceea ce s-a petrecut acolo în ultima vreme. Gândurile mele sunt alături de toți iranienii care trăiesc acolo și sper ca în viitorul apropiat viața să le devină mai prietenoasă și mai frumoasă”, a încheiat arhitectul de la „Visuri la cheie” interviul pentru Libertatea.

