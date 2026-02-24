După ce a decis să renunțe la injecțiile de slăbit care au ajutat-o să piardă în greutate, Oprah Winfrey se confruntă din nou cu fluctuații ale kilogramelor. Vedeta a vorbit deschis despre această etapă dificilă din viața ei, explicând că schimbările apărute după întreruperea tratamentului au fost mult mai rapide decât se aștepta.

Celebra prezentatoare TV a ajuns recent din nou în centrul atenției după ce a recunoscut că, la aproximativ un an de la oprirea tratamentului medicamentos pe bază de GLP-1, a acumulat nouă kilograme. Oprah a explicat că, deși nu s-a îngrășat imediat după renunțarea la injecții, corpul ei a început treptat să revină la greutatea pe care specialiștii o numesc „punct de saturație”.

În 2023, Oprah Winfrey declara că tratamentul pentru slăbit a fost pentru ea „un cadou”, subliniind impactul pozitiv pe care l-a avut asupra relației sale cu mâncarea și asupra sănătății generale. După câteva luni, vedeta a ales însă să întrerupă injecțiile, dorind să afle dacă poate menține rezultatele doar prin dietă echilibrată și exerciții fizice regulate.

„Am încercat să înving medicamentul. Mi-am spus: «Vreau să văd dacă pot reuși fără ajutorul științei»”, a mărturisit Oprah. Deși a continuat să mănânce sănătos și să facă mișcare, rezultatele nu au fost cele așteptate.

Vedeta recunoaște acum că avertismentele specialiștilor s-au adeverit. „Toată lumea spunea că, dacă întrerupi tratamentul, vei lua din nou în greutate. Exact asta s-a întâmplat”, a explicat ea, comparând medicamentele pentru slăbit cu cele pentru afecțiuni cronice, precum hipertensiunea.

„Este ceva ce va trebui să fac toată viața. Dacă renunț la medicamentele pentru tensiune, valorile cresc. Acum înțeleg că la fel se întâmplă și cu aceste injecții”, a mai spus Oprah Winfrey, recunoscând că organismul ei are nevoie de acest sprijin pentru a-și menține greutatea.

Declarațiile sale sincere au stârnit numeroase reacții, mulți apreciind curajul cu care vedeta vorbește despre luptele reale din spatele transformărilor spectaculoase și despre presiunea menținerii unei greutăți stabile, mai ales odată cu înaintarea în vârstă.