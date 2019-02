Lady Gaga a mărturisit că l-a admirat dintotdeauna pe Bradley Cooper, iar admirația a fost reciprocă, întrucât actorul a contactat-o pe Gaga pentru rol după ce a văzut-o cântând la un spectacol de strângere de fonduri pentru cercetare a cancerului.

Colaborarea dintre Lady Gaga și Bradley Cooper a fost deja una de succes, având în vedere că filmul „A Star is Born”, lansat la Festivalul de film din Veneția în luna august a anului 2018, a avut parte de reacții pozitive atât din partea fanilor, cât și din partea criticilor de film care au spus despre prestația artistei că este „dinamită”.

Rolul lui Lady Gaga din filmul „A Star Is Born”

Filmul care descrie povestea de dragoste dintre un muzician, Jackson Maine (Bradley), și o tânără aspirantă, Ally (Lady Gaga), s-a bucurat de un succes impresionat după doar câteva zile de la premiera de pe marile ecrane, înregistrând încasări de 41,3 milioane de dolari.

Succesul nu a venit însă fără sacrificii. Lady Gaga a declarat că, la filmările pentru „A Star is Born”, ea și Bradley au dat totul şi au muncit până la epuizare.

Cântăreața i-a lăudat pe colegii ei de platou şi pe Cooper pentru că au depus „fiecare ultimă picătură de sânge din sufletele şi venele lor”, potrivit The Hollywood Reporter.

Cum a fost pentru Lady Gaga să joace rolul unui personaj vulnerabil

De asemenea, Lady Gaga a mai mărturisit că această experiență nu ar fi fost posibilă fără Bradley şi tatăl ei care au crezut în ea.

„Dacă într-o cameră sunt 100 de oameni, chiar dacă 99 dintre ei nu cred că vei reuşi, este suficient ca unul singur să creadă în tine şi asta poate schimba totul”, a spus Lady Gaga.

Vedeta a povestit că cel mai greu lucru din acest proces a fost ca ea să fie vulnerabilă, așa cum era nevoie pentru rol.

„Am renunțat la machiaj, la aripi, am fost dezbrăcată într-un mod pe care nu l-am mai simțit până acum”, a mai spus Lady Gaga despre rolul pe care l-a jucat.

Și Bradly Cooper a vorbit despre experiența pe care i-a oferit-o filmul, dar și colaborarea cu Gaga. „A fost experienţa cu cea mai mare satisfacție artistică pe care am avut-o vreodată”, a declarat actorul care a și regizat pelicula.

Interpretarea lui Lady Gaga, prima sa apariție într-un lungmetraj, a fost răsplătită cu o nominalizare la premiile Oscar, la categoria „cea mai bună actriță în rol principal”, unde concurează cu:

Yalitza Aparicio, „Roma”

Glenn Close, „The Wife”

Olivia Colman, „The Favourite”

Melissa McCarthy, „Can You Ever Forgive Me?”

Mai mult de atât, vedeta cunoscută mai mult pentru concertele și aparițiile sale extravagante a fost lăudată de critici pentru interpretare.

„Gaga are un veritabil succes, care va da un refresh carierei ei pop”, a scris Michael Philips, de la Chicago Tribune.

„Merită laude pentru jocul ei reţinut, uman”, scrie şi Leah Greenblatt, de la Entertainment Weekly.

Leonardo Goi, de la The Film Stage, o apreciază pe Gaga ca fiind „extraordinară”, iar Peter Bradshaw, de la The Guardian, o consideră „senzaţională”.

Un rol și o piesă care a adus-o pe Lady Gaga pe noi culmi

Lady Gaga și Bradley Cooper au contribuit în calitate de co-textieri și co-producători ai coloanei sonore pentru „A Star is Born”, iar piesele au fost interpretate live în film. „Shallow”, duetul dintre Lady Gaga şi Bradley Cooper, compusă de Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando și Andrew Wyatt, a ajuns în topurile muzicale din toată lumea.

„Shallow”, melodia nominalizată la Oscar la categoria „cel mai bun cântec original compus pentru coloana sonoră a unui film”, a colectat deja câteva statuete, câștigând premiul pentru cel mai bun cântec la „Golden Globe 2019” și la „Critics’ Choice Awards 2019”.

Coloana sonoră a filmului conține 34 de piese, inclusiv 19 cântece originale. Discul a primit recenzii pozitive din partea criticilor de specialitate.

Mark Kennedy de la ziarul The Washington Post considerându-l „o minune de cinci stele” și Ben Beaumont-Thomas de la publicația The Guardian numindu-l „un clasic instant, plin de emoții din partea lui Gaga”.

După lansarea „Shallow”, Lady Gaga a devenit prima și singura artistă cu cinci albume care ajung pe locul unu, întrecând-o pe Taylor Swift care are patru albume de top în acest deceniu.

Cântăreața și-a făcut un tatuaj în cinstea rolului din „A Star is Born”

Recent, Lady Gaga și-a surprins fanii după ce a dezvăluit pe Instagram că și-a făcut un tatuaj în cinstea succesului pe care l-a avut în filmul „A Star is Born”. Desenul de pe spatele artistei este un trandafir de-a lungul coloanei vertebrale, însoțit de mesajul „La vie en rose”, melodie pe care a interpretat-o la începutul filmului.

Filmul „A Star Is Born” are în total opt nominalizări la Oscar 2018

„A Star Is Born” are în total opt nominalizări la Oscar. Pe lângă nominalizările primite de Lady Gaga la categoriile „cea mai bună actriță în rol pricipal” și „cel mai bun cântec original compus pentru coloana sonoră a unui film”, filmul fost nominalizat la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun actor în rol principal” – nominalizare Bradley Cooper, „cel mai bun actor în rol secundar” – nominalizare Sam Elliott, „cel mai bun scenariu adaptat” – nominalizare primită de Eric Roth, Bradley Cooper și Will Fetters, „cea mai bună imagine” – nominalizare Matthew Libatique și „cel mai bun mixaj de sunet”.

Un moment special pentru Lady Gaga şi Bradley Cooper va fi acela în care vor urca pe scena premiilor Oscar, care se vor decerna la 24 februarie, pentru a cânta „Shallow”.

Foto: HEPTA

Câștigătorii premiilor Oscar 2019 vor fi anunțați pe 24 februarie, (25 februarie, ora 3.00 dimineața – ora României) la Dolby Theatre în Los Angeles.

