În urmă cu doar câteva luni, când Sebastian Dobrincu și Ioana Ignat erau despărțiți, acesta a început o relație cu Otniela Sandu, însă cuplul s-a destrămat rapid, iar tânărul s-a întors în brațele Ioanei Ignat. De care s-ar fi despărțit din nou zilele trecute!

Cântăreața a afirmat pentru Libertatea că vor mai apărea fotografii cu ei în spațiul public, fără a preciza însă dacă mai formează un cuplu sau nu cu Sebastian Dobrincu.

Otniela Sandu a vorbit despre Sebastian Dobrincu

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Otniela Sandu a fost pusă să răspundă rapid la un set de întrebări, iar printre acestea s-a regăsit, așa cum era de așteptat, și numele lui Sebastian Dobrincu. „E un joc pentru persoane singure. E foarte distractiv”, a spus Cătălin Măruță.

Întrebată care este fostul ei iubit preferat, Otniela Sandu a precizat că este singură în prezent și că ultima relație a fost cu Sebastian Dobrincu.

„Fostul este Sebastian Dobrincu. Dar nu e fostul preferat. Nu am un fost preferat. Dacă era preferat, era și acum. Sunt singură deocamdată. Viața mea personală e viața mea profesională. Tot timpul am fost mai precaută, dar sunt și mai asumată, am mai multă încredere în ce fac, în cine sunt”, a afirmat Otniela Sandu.

Fosta concurentă de la „Ferma”, care a apărut și în „Las Fiebinți”, dar și la „Bravo, ai stil”, a fost pusă de Cătălin Măruță să spună și care este cel mai nebun zvon pe care l-a auzit despre ea.

„Mi se zice în ultima vreme că am slăbit. Fac kick-boxing. Cel mai nebun zvon pe care l-am auzit despre mine a fost cum că aș fi materialistă. Wow! La cât sunt de darnică, s-a scris asta… Mai nou am descoperit că poți să păcălești oamenii cu fața inocentă. Cred că toți știu astfel de oameni. Ceva ce nu știe lumea despre mine e că mă fac că te cred. Da! Nu îți spun din prima că îmi dau seama că mă minți”, a precizat vedeta.

Cine e primul bărbat pe care l-a sărutat vedeta

Otniela Sandu a mai fost pusă și să dezvăluie cum arată pentru ea întâlnirea perfectă, dar și cu ce persoană publică din România s-ar căsători, dacă ar putea alege. Însă vedeta nu a dorit să ofere un nume, chiar dacă a precizat că se gândește la cineva.

„Date-ul perfect nu există. Am crezut în perfecțiune, dar nu există. Date-ul perfect poate începe cu o întâlnire în oraș, o conversație sinceră, dar nici asta nu garantează. Contează sinceritatea, să te poți baza, să fie matur emoțional. Din showbizul românesc cred că m-aș mărita cu… Mai întâi aș sta un an, e foarte riscant, trebuie să cunoști omul. Nu pot să zic că m-am păcălit recent, nu e vorba de cineva. Dar nu pot să zic că e nimeni”, a mai spus Otniela Sandu în direct la PRO TV.

Întrebată la ce se uită prima dată când vede un bărbat, fosta concurentă de la „Ferma” a fost sinceră și, în plus, a dezvăluit și cine a fost bărbatul pe care l-a sărutat prima dată: „Ochi, gură și mâini. Sunt top trei părți preferate la partener. Primul sărut la mine a fost primul an de liceu, îl chema Ștefan Ungureanu, nu e cunoscut, îmi fac și părul la ei”.

