În vârstă de 56 de ani, Ovidiu Cuncea e actor la Teatrul Național București, joacă piese de teatru alături de alți artiști cunoscuți precum Horațiu Mălăele, Monica Davidescu și mulți alții. În paralel, el e și preot, s-a dedicat bisericii.

Ovidiu Cuncea: „Chiar dacă am două spectacole, sper să fiu cu mintea lucidă”

Acum, pentru televiziunea Antena Stars, el a spus cum reușește să se împartă între viața de actor și cea de preot. Ține post negru, face rugăciuni, dar are și spectacole la teatru. „Țin post negru până sâmbătă noaptea când slujesc, adică beau numai apă.

Chiar dacă am două spectacole, sper să fiu cu mintea lucidă, și mai lucidă decât este. Sper ca postul să mă ajute, dar o să vedem”, a declarat Ovidiu Cuncea la Antena Stars, conform Spynews.

Și a continuat: „Energia, în general, corpul are mâncare destulă ca să reziste șapte zile cât țin eu post negru cu ușurință, apoi sunt niște etape. 7, 21 de zile, și apoi începe să fie din ce în ce mai greu. Părintele cu care eu slujesc la biserică a ținut 40 de zile anul trecut, de Paște. Slăbise vreo 30 de kilograme”.

„Când în inimă intră credința, începi să nu mai ai liniște”

În urmă cu trei ani, Ovidiu Cuncea a fost invitat la „Exclusiv VIP”, emisiunea lui Cristi Brancu de la Prima TV. Îmbrăcat în sutană, el a povestit cum s-a apropiat de credință. „Când în inimă intră credința, începi să nu mai ai liniște. Eram în 1994, atunci am intrat la seminarul teologic, dar eu am mai dat și în 1983, dar am picat… atunci era și o perioadă foarte ciudată.

Toată lumea voia să te îndepărteze de teologie. Era destul de complicat, atunci când am dat examen a fost o chestie de curaj, de revoltă, eu eram între teatru și teologie… Apoi mulți colegi au făcut teologie, printre care și Silviu Biriș, atunci era ca o chestie pe care o făceai cu mare curaj.

Știu că s-a făcut sedință publică să mă dea afară din UTC și da, m-au dat afară. Pe tata care lucra în Libia l-au chemat și l-au luat la întrebări. Tata a zis atunci că soția a decis, că el nu știa nimic, totul ca să salveze situația. Toată viața mea am avut dilema de a mă hotărî între teatru și teologie.”, a declarat el la Prima TV.

Ovidiu Cuncea a continuat seria dezvăluirilor și a povestit cum a văzut-o pe Maica Domnului, dar și ce i-a spus aceasta. „A fost un moment de mare intimitate, aproape că nu se vorbește de lucrul acesta. Eram în cumpănă dacă să mai fac pasul spre preoție și… stăteam în rugăciune, în genunchi și aievea am văzut-o pe Maica Domnului, care îmi zicea să nu îmi fie frică.

Am văzut-o ieșind din icoană. Și îmi spunea: Nu îți fie frică, o să slujești fiului meu, Mântuitorul Hristos. Apoi mi-a luat toată frica. Chiar prietenii m-au întrebat apoi și le-am spus că nu mai am frică. Acum m-am gândit că mai am. Mi-e frică și ca nu cumva să nu mai am bucuria clipei pe care o trăiesc. Să cunoști majoritatea lucrurilor și să nu te mai bucuri.”, a mai completat el.

