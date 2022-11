Ovidiu Komornyik a fost prezent în platoul emisiunii Agenția VIP, de la postul de televiziune Antena Stars. La emisiunea respectivă, artistul a vorbit și despre Angela Similea, una dintre cele mai iubite artiste din România.

Cei doi au o prietenie veche de peste un deceniu și jumătate, concretizată și într-o colaborare benefică pe plan artistic. Au cântat împreună în sute de concerte, de-a lungul timpului.

„N-am mai compus pentru Angelea Similea în ultima vreme. Am avut o colaborare foarte frumoasă, până în 2016 am cântat împreună. Am avut turnee cu sălile full, dar în ultima vreme Angela vrea să se încarce spiritual și să aibă o viață mai liniștită. Nu se mai regăsește cu stresul din showbiz. Lucrurile pe vremea aceea erau mult mai profunde”, a precizat Ovidiu Komornyik.

