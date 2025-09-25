Personajul principal, Mitică, e pădurar într-un sat izolat. Om de încredere, cu familie, principii și… un secret! Este martorul unei lumi rurale clătinată între tradiție și corupție.

Când primarul începe să miroasă ilegalitățile, iar mafia îi pune la îndoială loialitatea, totul scapă de sub control. Între interese, trădări și păduri vândute pe ascuns, Mitică se trezește prins între ceea ce e corect și ceea ce „se face”.

Poveste românească, inspirată de realitate

Cu un mix inteligent între comedie rurală și dramă socială, filmul combină umorul autentic al proiectului 3 Chestii, semnat de Petronel Gongeanu și Iulian Mehedinț, cu o poveste intensă despre alegeri, corupție și lupta dintre loialitate și interese personale.

„Îi invit pe oameni să vină la cinema și să trăiască fiecare clipă alături de pădurarul Mitică. Vă dau doar un mic indiciu: Mitică nu e un erou perfect, nu o să-l îndrăgiți mereu. Are momente care vă vor surprinde, poate chiar enerva. Pe ecran veți descoperi un personaj complet”, spune Petronel Gongeanu.

Cătălin Zmărăndescu joacă în „Pădurea este a mea”

„Pădurea este a mea” îi aduce pe marele ecran pe Cătălin Zmărăndescu, Andreea Lodbă, Anisia Gafton, Nicolae și Iancu Sterp, Howard Dell, dar și personaje noi care construiesc un sat viu, cu fețe cunoscute și multă tensiune sub umor.

Petronel Gongeanu și Iulian Mehedinț, fondatorii 3 Chestii, au început în Iași, cu o cameră, un microfon și mult umor inspirat din viața reală. De la primele scheciuri virale până la serialul TV „Moldovenii”, au construit o comunitate de peste două milioane de abonați și aproape un miliard de vizualizări.

Acum, fac pasul spre marele ecran cu primul lor film, „Pădurea este a mea”, o comedie cu miez, care va putea fi vizionată în cinematografele din toată țara începând cu data de 14 octombrie 2025. Biletele sunt deja disponibile pentru vânzare.