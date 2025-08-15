Trailerul dezvăluie nu doar atmosfera filmului, care alternează între comic și tensiune, ci și o distribuție impresionantă, cu actori carismatici, figuri cunoscute și personaje deja îndrăgite de public, precum Cătălin Zmărăndescu, Andreea Lodbă, Anisia Gafton, Howard Dell, Culiță Sterp și Iancu Sterp.

Filmul „Pădurea este a mea” intră în cinematografe pe 14 octombrie 2025

Filmul, o comedie satirică puternic ancorată în realitatea românească, va avea premiera oficială pe 14 octombrie 2025, în toate cinematografele din România.

„Pădurea este a mea” urmărește povestea lui Mitică, un pădurar respectat care trăiește o viață dublă, între datorie și tentația banului, iar în jurul lui se învârte o lume rurală clătinată între tradiție și corupție. Filmul combină umorul autentic 3 Chestii cu o poveste intensă despre alegeri, corupție și lupta dintre loialitate și interese personale.

„E o poveste care începe cu hohote de râs și ajunge, fără să-ți dai seama, într-un loc unde trebuie să te întrebi: ce-ai face tu în locul lui?”, a spus Iulian Mehedinț, de la 3 Chestii.

Regia filmului „Pădurea este a mea” este semnată de Adrian Nica, un cineast cunoscut pentru videoclipul premiat „Mihail – Feeling Crazy”, dar și pentru munca sa ca director de imagine în box-office-ul succes, „Mirciulică” (2022).

„Pădurea e a mea, dar și a ta, a noastră. Titlul e o metaforă, dar și o realitate pe care ne e frică să ne-o asumăm. Filmul e despre ce pierdem atunci când alegem să închidem ochii”, a adăugat Petronel Gongeanu, de la 3 Chestii.

Producția este accesibilă tuturor categoriilor de vârstă

Filmul este potrivit pentru toate vârstele și se adresează unui public larg: de la fanii de pe YouTube, până la cinefilii care caută povești autentice, spuse din interiorul comunităților rurale, cu personaje reale, puternice și profunde.

Petronel Gongeanu și Iulian Mehedinț, fondatorii proiectului 3 Chestii, au reușit să construiască, în mai puțin de un deceniu, un univers complet pe YouTube: peste două milioane de abonați, aproape un miliard de vizualizări și o comunitate loială care i-a însoțit de la primele sketch-uri până la serialul TV „Moldovenii”.

Filmul „Pădurea este a mea” este, pentru ei, o treaptă firească, dar și un risc asumat: acela de a spune o poveste importantă, pe cel mai mare ecran posibil. Această comedie cu accente dramatice abordează teme importante precum moralitatea și legătura cu comunitatea, păstrând umorul sincer și fin care i-a consacrat pe 3 Chestii.

Producția este accesibilă tuturor categoriilor de vârstă, fiind lipsită de limbaj licențios sau scene explicite.

