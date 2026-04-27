Producția, o comedie cu substanță, a fost disponibilă în cinematografele din România în toamna lui 2025, iar acum a ajuns pe VOYO.

„Pădurea este a mea” urmărește povestea lui Mitică, un pădurar respectat care trăiește o viață dublă, între datorie și tentația banului, iar în jurul lui se învârte o lume rurală clătinată între tradiție și corupție.

Om de încredere, cu familie, principii și… un secret, este martor unei lumi rurală clătinată între tradiție și corupție. Când primarul începe să miroasă ilegalitățile, iar mafia îi pune la îndoială loialitatea, totul scapă de sub control. Între interese, trădări și păduri vândute pe ascuns, Mitică se trezește prins între ceea ce e corect și ceea ce „se face”.

„«Pădurea este a mea» nu este doar un film, e un vis devenit realitate. După mulți ani de sketch-uri și o experiență frumoasă în televiziune, a unui serial de comedie, a venit momentul să facem primul nostru film de cinema. Este despre noi, despre oameni, despre alegeri, despre ce se întâmplă atunci când totul este împotriva ta. Este un film în care râzi, plângi și te întrebi oare ce urmează.

Este un film de comedie, acțiune, suspans, dramă, are de toate. Mitică nu e un erou perfect, nu o să-l îndrăgiți mereu. Are momente care vă vor surprinde, poate chiar enerva. Veți descoperi un personaj complet”, a spus Petronel Gongeanu.

Cu un mix inteligent între comedie rurală și dramă socială, filmul combină umorul autentic al proiectului 3 Chestii, semnat de Petronel Gongeanu și Iulian Mehedinț, cu o poveste intensă despre alegeri, corupție și lupta dintre loialitate și interese personale.

„Pădurea este a mea” îi aduce pe marele ecran pe Cătălin Zmărăndescu, Andreea Lodbă, Anisia Gafton, Nicolae & Iancu Sterp, Howard Dell, dar și personaje noi care construiesc un sat viu, cu fețe cunoscute și multă tensiune sub umor.

„De ce se numește «Pădurea este a mea»? Pentru că în momentul în care rostești acest tilu, pădurea poate fi a ta, a mea, a noastră, a tuturor. Este mai mult decât un titlu, este o responsabilitate comună”, a încheiat Iulian Mehedinț.

