După aproximativ o lună, la începutul lunii aprilie, Radu Vâlcan le-a dezvăluit fanilor săi din mediul online că filmările pentru Insula Iubirii 2026 au ajuns la final și că s-a întors în România. Iar în mediul online au apărut fel și fel de speculații despre ispitele și cuplurile din show-ul de la Antena 1.

Într-un clip video care s-a viralizat pe TikTok, Florin Ristei și Speak, artiști care an de an realizează emisiunea „Fiertzi pe Insulă”, au vorbit și ei despre ispitele feminine de la Insula Iubirii 2026, dar și despre faptul că George Ivănescu, poreclit „Jaguarul”, revine în emisiune.

„Ai văzut ispitele de la Insula Iubirii?”, l-a întrebat Speak pe Florin Ristei. „Am văzut ceva, n-am aprofundat. Mă voi ocupa. Am primit link-uri, am primit poze. Da”, a răspuns cântărețul.

Apoi dialogul lor a urmat într-un mod amuzant. „Și? Ești mulțumit, din poze?”, a întrebat Speak. „Mă, nu e rău. De ce să… Nu e rău”, a răspuns Florin Ristei. Iar Speak a insistat: „Ai fi deschis la o…?”. „La o colaborare?”, a replicat râzând Florin Ristei.

După care Florin Ristei a oferit detalii despre ispitele feminine, fără a le rosti însă numele: „Nu prea le-am văzut, adică nu le știam din online. N-au jucat pe partea mea, nu mi-au fost recomandate de Instagram, de către algoritmul meu!”

Dialogul dintre cei doi s-a mutat apoi spre George Ivănescu „Jaguarul” și spre Marcel Andrei, acesta din urmă mergând de această dată la Insula Iubirii cu iubita lui, nu ca ispită, așa cum apăruse în anul 2024.

„Dar e și Pantera. Pantera, auzi… Cum îl cheamă? Jaguarul”, a spus Speak.

„Jaguarul e ispită și Marcel e cuplu. A venit cu iubi! De m-am întâlnit eu cu ei în Tenerife. Deci Marcel e cu iubi, cuplu”, a răspuns Florin Ristei.

Cineva din echipa lor, care se afla în spatele camerelor de filmat, i-a anunțat pe Florin Ristei și pe Speak despre faptul că numele ispitelor și al cuplurilor nu a fost încă anunțat oficial de Antena 1, însă cele două vedete au afirmat că totul este public.

„E public pe net, da. De Marcel, de Jaguarul ăsta…”, a spus Speak. „Da, le-a publicat toate pozele”, a afirmat și Florin Ristei.

Cei doi și-au dat însă seama că este posibil să fi făcut o gafă, astfel că au schimbat subiectul apoi și au început să vorbească despre Asia Express 2026.

